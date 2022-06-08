PARDUS halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? PARDUS halka arz eşit mi, oransal mı? PARDUS hisse hangi bankadan alınacak?

Özellikle yatırımcılar tarafından Pardus halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılır oldu. Yatırımlarını şirketlerin halka arzı üzerinden yapmak isteyenler hisse kodu ve fiyatı ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan PARDUS halka arz eşit mi oransal mı? PARDUS borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilen tüm bilgiler...
PARDUS HALKA ARZ NE ZAMAN, HİSSE FİYATI NE?
9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan halka arzın pay fiyatı 2,29 TL olarak belirlendi.
PARDUS HALKA ARZ EŞİT Mİ? HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?
A1 Capital Yatırım Menkul Değeler A.Ş. aracılığıyla yapılacak olan Pardus halka arz eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.
PARDUS HİSSE KODU NE?
Enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çeken Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde 2 iş günü sürecek olan halka arz eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Pay fiyatı 2,29 TL olarak duyurulan halka arzın katılım kodu ise PRDGS.HE olarak belirlendi.