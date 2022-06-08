PARDUS halka arz ne zaman, hisse fiyatı kaç TL? PARDUS halka arz eşit mi, oransal mı? PARDUS hisse hangi bankadan alınacak?

YATIRIMLARIMIZI BÜYÜTECEK OLMANIN HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ

Halka arz süreciyle ilgili görüşlerini aktaran Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek, "Pardus olarak enerji, iletişim teknolojileri ve unlu mamuller sektörlerinde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Enerji sektöründe güneş enerjisi ve bio kütle yatırımlarımızla, geleceğin vazgeçilmez enerji kaynağı olduğunu düşündüğümüz yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Ülkemizin önde gelen ve büyüyen internet sağlayıcılarından Turk.Net'e ve ayrıca DMR Unlu Mamuller'e önemli tutarlarda kaynak sağladık. Pardus olarak güçlü sektörlerin öncü ve büyük şirketlerine yatırım yapıyor olmaktan gurur duyuyoruz. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş'yi halka arz ediyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Halka arz süreciyle birlikte yeni dönem yatırımlarımızı daha güçlü bir şekilde sürdürecek ve yatırımlarımızı büyüteceğiz. Bu kapsamda 9-10 Haziran tarihlerinde yatırımcıları geleceğin yatırımlarını tasarladığımız Pardus GSYO'nun halka arzına davet ediyoruz." dedi.