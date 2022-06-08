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    • Ekonomi
    • 08.06.2022 16:34
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    • 08.06.2022 16:35
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    Para parayı çekiyor! 5 banka son dakika faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri arşa çıktı! İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları

    Bankalarda yatırım hedefli vadeli mevduat hesapları sıkça kullanılmaktadır. Vade zamanı arttıkça alıncak faiz seviyesi da yükselir. Son bir haftadır 5 banka 32 günlük faiz oranlarında büyük yükseliş ortaya getirdi. Bu sayede vatandaşlar ellerindeki paralara olmasından daha çok değer kazandırma olanağı sağlama fırsatı buldu. Mevduat hesabının vade zamanı uzadıkça vatandaşa sağladığı kazanç da aynı oranda artabilir. Bir diğer söyleyişle vade zamanı uzadıkça bankaların sunmuş olduğu faiz oranları da yükselebilir. İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları

    takvim.com.tr
    Para parayı çekiyor! 5 banka son dakika faizi arttırdı!

    Para parayı çekiyor! 5 banka son dakika faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri arşa çıktı! İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları... Bankaların bundan faydası ise müşteri adetlerini yükseltmesi olacaktır. Yerli kadar yabancı müşterilere yönelik fırsatlarda bankalar doğrultusundan sene içindeki belli dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Burada 32 günlük mevduat faizini yüksek veren bankaları tercih etmek aynı vakitte karlı bir yatırım gerçekleştirmek manasına gelecektir.

    En Yüksek 32 Günlük Vadeli Mevduat Faizi Veren Banka

    Son günlerde birtakım bankalar mevduat faizlerinde yükseltmeye gitmiştir. Ancak bunların arasında bir tanesi en yüksek seviyesi sunarak ilk sıraya yerleşmeyi başarmıştır. İlk sırada Burgan Bank yer alır. Faizin sayısal değeri ise % 18.00 düzeyindedir.

    Bu yüksek orandan ötürü belirti edilen bankanın her geride bıraktığımız gün müşteri sayısında artış görülmektedir. Diğer seçeneklerinde güzel teklifleri vardır. Eğer mevduat hesabı kullanılıyorsa tetkik gerçekleştirmek vatandaşlar bağlamında faydalı olacaktır.

        Bankalar uzun süredir müşterisi olan vatandaşlara her vakit daha çok imkân tanır. Bu amaçla bu bireylerin kazanç oranları diğerlerine kıyasla yüksek olacaktır. Bunun yanı sıra yeni gelen müşterilere yönelikte yatırım fırsatlarına yer verilir. Hesapta yer alan oran ne kadar çok ise kazanılacak değerde o kadar yükselecektir. Tam da bu noktada 32 günlük vadeli mevduat yanında mühim kazanımları getirmektedir.

        32 Günlük Vadeli Mevduat Faiz Değerleri

        TL hesapları gibi Dolar ve Euro mevduat faizlerinde de farklılıklar ortaya gelmiştir. TL baz puanı olarak 10 değerinde yükselmiştir. Böylece yüzde 17,87 seviyesine ulaştı. Dolar mevduatlarının hesapları ise 7 baz puanıyla artış gösterdi. Bunun sonunda miktar yüzdelik olarak 1,20değerine çıktı. Bunları 1 baz puanla % 0.45 ile Euro takip etmektedir. Oranlardan anlaşılacağı gibi yatırımcıların kar elde etme olasılığı olabildiğince yüksektir. Geçmişten beri en çok tercih edilen yatırım yöntemleri arasında yer alır. Kazanç miktarlarında artış olması da kişileri büyük katkı sağlayacaktır.

        Vadeli Mevduat Faizi Nasıl Kazandırır?

        Eğer ortada belirli bir birikim varsa ve bununla rastgele bir yatırım yapma planı yoksa, vadeli mevduat hesabına yatırarak kazanç sağlamak iyi bir alternatif olabilir. Vadeli hesap boşta duran parayı değerlendirme alternatifleri arasında güvenilir yöntemlerin başında gelir. Bu şekilde birikimlerden getiri sağlama yolunda emin adımlarla ilerlenebilir.

            Öte yandan mevduat hesabının vade zamanı uzadıkça vatandaşa sağladığı kazanç da aynı oranda artabilir. Bir diğer söyleyişle vade zamanı uzadıkça bankaların sunmuş olduğu faiz oranları da yükselebilir. Günlük, haftalık, aylık ve senelik olarak alternatif vadelerde düzenlenebilen vadeli mevduat hesabı, kullanım zamanı süresince faiz ödemesi yapar ve bu yolla müşteri kazanç elde eder. Vadeli mevduat hesabından ne kadar kazanç elde edileceği anapara, vade zamanı, vergi gibi faktörlere göre farklılık gösterir.
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            Haberler Ekonomi Para parayı çekiyor! 5 banka son dakika faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri arşa çıktı! İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları
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