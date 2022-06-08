Para parayı çekiyor! 5 banka son dakika faizi arttırdı, 32 günlük vadeli mevduat faizleri arşa çıktı! İşte güncel vadeli mevduat faiz oranları... Bankaların bundan faydası ise müşteri adetlerini yükseltmesi olacaktır. Yerli kadar yabancı müşterilere yönelik fırsatlarda bankalar doğrultusundan sene içindeki belli dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Burada 32 günlük mevduat faizini yüksek veren bankaları tercih etmek aynı vakitte karlı bir yatırım gerçekleştirmek manasına gelecektir.
En Yüksek 32 Günlük Vadeli Mevduat Faizi Veren Banka
Son günlerde birtakım bankalar mevduat faizlerinde yükseltmeye gitmiştir. Ancak bunların arasında bir tanesi en yüksek seviyesi sunarak ilk sıraya yerleşmeyi başarmıştır. İlk sırada Burgan Bank yer alır. Faizin sayısal değeri ise % 18.00 düzeyindedir.
Bu yüksek orandan ötürü belirti edilen bankanın her geride bıraktığımız gün müşteri sayısında artış görülmektedir. Diğer seçeneklerinde güzel teklifleri vardır. Eğer mevduat hesabı kullanılıyorsa tetkik gerçekleştirmek vatandaşlar bağlamında faydalı olacaktır.