Kira artış sınırı ne kadar oldu? Yeni kira düzenlemesi nedir? Artış oranı nasıl olacak? Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? İşte hesaplama!

SON DAKİKA! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralarda artış sınırını açıkladı. Milyonlarca kişinin merakla beklendiği yeni kira düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Bozdağ, kiralarda artış sınırını ve süresini paylaştı. Peki Kira artış sınırı ne kadar oldu? Yeni kira düzenlemesi nedir? Artış oranı nasıl olacak? Nasıl hesaplanacak? Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak?