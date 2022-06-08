Gündemde 'Maaşlar bayramdan önce yatacak mı?' Sorusu merak edilerek araştırılıyor. 9 12 Temmuz tarihleri aralığında idrak edilecek Kurban Bayramı'ndan önce maaşların yatırılıp yatırılmayacağı da akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu bağlamda en çok araştırılan konular arasında "Evde bakım maaşı Kurban'da erken yatacak mı? 65 yaş aylığı, engelli, emekli, memur maaşı Kurban Bayramı'ndan önce verilecek mi 2022?" oldu. İşte merak edilenler!
EVDE BAKIM MAAŞLARI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içeriğinden ulaşabileceksiniz…
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.
6 aylık enflasyon verisine göre bu tutar Temmuz ayında artacak.