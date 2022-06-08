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    • Ekonomi
    • 08.06.2022 11:37
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    • 08.06.2022 11:38
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    2022 Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru ekranı! Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kaç para veriliyor?

    2022 Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, Kaymakamlık tarafından verilen ve en fazla aratılan yardımlardan biri kira desteği müracaatları. 2022 senesi belediye, Aile Bakanlığı SYDV ve kaymakamlık aracılığı ile oluşturulan yardım desteği çoğu ailenin bütçesine katkı sağlıyor. Yardım müracaat isteği onaylanan bütün vatandaşlar hizmetten yararlanıyor. İşte 2022 Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru ekranı! Peki devletten kira yardımı nasıl alınır? Kaç para veriliyor?

    takvim.com.tr
    Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kaç para veriliyor?

    Kira yardımı müracaatları başladı! 2022 belediye; Aile Bakanlığı SYDV ile Kaymakamlıklar içeriğinde verdiği kira yardımları müracaatları başladı! İşte kira yardımının nasıl yapılacağına dair merak edilen bütün ayrıntılar! Parasal zorluklarla yaşam sürdüren vatandaşlarımıza devlet eliyle oluşturulan yardımlara da güncelleme geldi.

    Kira ödemekte zorlanan, ağır hayat koşullarına ekonomik anlamda uyum sağlayamayan vatandaşlar yalnızca kira değil, gıda ve yakacak yardımı da alabiliyor. Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, kaymakamlık kira yardımı başvuruları değerlendirilerek ivedilikle vatandaşa ulaştırılıyor. Yardımlar konusu ile ilgili aranan şartlara uyan vatandaşlar rastgele bir problemle karşılaşmadan makul görülen yardımları alıyor.

    Kamu Yardımları İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

    Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, kaymakamlık kira yardımı amacıyla gereken belli başlı müracaat şartları vardır. Yardım alacak bireylerin bu yardım talebine makul evrakları kaymakamlığa ve belediyenin alakalı birimlerine şahsen müracaat yaparak onay almaları gerekiyor. Aile bakanlığı SYDV, kaymakamlık ve valilik aracılığı ile yardımları sağlamaktadır. Bazı belediyeler de aynı şekilde yardım yapmaktadır.

        Her belediye bu tür yardımlar yapmadığı amacıyla evvel bu yardımların yapılıp yapılmadığı konusu ile alakalı bilgi sahibi olmak gerekir. Başvuru belgesi yanısıra muhtarlıktan alınan ihtiyaçlı olduğuna dair belge, hane halkı gelir düzeyi verisini sahibi olan belge, kimlik vs. fotokopisi, kira sözleşmesi gibi evraklar istenmektedir. Bütün evraklar tamamlandıktan ve bilirkişiler doğrultusundan onaylandıktan sonra lüzumlu ödemeler yapılmaktadır.

        Hangi Durumlarda Kira Yardımı Yapılıyor?

        Ciddi incelemeler neticesi oluşturulan kira yardımları aslında gereksinim sahibi vatandaşlara yapılmaktadır. Aile reisinin ve ailede yaşam sürdüren başka vatandaşların hiç çalışmaması ya da sınırın altında gelir kazanması, sosyal güvencenin olmaması, ailenin çocuk sayısı, bakmakla yükümlü olunan vatandaşların sayısı, üstüne kayıtlı bir taşınmazın olmaması gibi haller oluşturulan yardımları hak etmek amacıyla gereken şartlar arasında yer almaktadır.

        Devletten Kira Yardımı Nasıl Alınır?

        Devletten kira yardımı iki değişik şekilde alınır. Kira yardımı almanın ilk yolu: dar gelirli ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan verdiği kira yardımı, ikinci yolu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak evlerin sahiplerine diğer eve taşındıklarında kira ödemelerini yapabilmeleri adına verdiği kira yardımıdır. Devletten kira yardımı almak amacıyla E-devlet üzerinden belediye kira desteğine başvurmak için öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkine tıklamalısınız.

            Devletten kira yardımı alabilmeniz amacıyla lüzumlu şartları bilmeniz bu yönde yardım talep formu doldurmanız gerekmektedir. Bu yardımlardan faydalanabilmek amacıyla Belediyelere ve Bakanlıklara çevrimiçi olarak müracaat yapmanız yeterli olacaktır. Devletten kira yardımı müracaat için ilk olarak kimlik fotokopiniz ve oturduğunuz yerin vergi levhası sizden istenir. Bununla birlikte kira yardımları ziraat bankası hesap numarasını ibraz etmek lüzumludir. Başvuru yaptıktan sonra birey ile ilgili tahkîkat yapılır. Başvuru sahibi ile ilgili kurumlar doğrultusundan çeşitli bir tetkik gerçekleştirdikten sonra bulundukları yerlerin kira koşulları incelendikten sonra olumlu ya da olumsuz bir şekilde geri dönüş yapılacak, olumlu değerlendirilen vatandaşlara kira yardımı ödeneği yapılacaktır.
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            Haberler Ekonomi 2022 Belediye, Aile Bakanlığı SYDV, Kaymakamlık kira yardımı başvuru ekranı! Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kaç para veriliyor?
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