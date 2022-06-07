Temmuz'da dul ve yetim aylıkları artarken, evlenenlere de ödemeler artıyor! En az 48 bin lira destek

Yaz mevsimiyle birlikte düğün sezonu başlarken; Sosyal Güvenlik Kurumu, 'evlilik ikramiyesi, ödeneği' ile gençlerin evlilik hazırlıklarının kolaylaştırıldığını duyurdu. Temmuz'da memur ve emeklilerle birlikte dul ve yetim aylıkları artacak. Bu artışla birlikte evlilik ödeneği de yükselecek. Örneğin; SSK'lı olarak aylık 2 bin lira yetim aylığı alanlara (2 yıllık aylık kadar) 48 bin lira evlenme desteği verilecek.







AYLIĞIN 24 KATI ÖDENİYOR

Evlenme ödeneğinden sadece Emekli Sandığı, SSK'dan değil, Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor. 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24, 4C'den aylık alanlar da 12 katı üzerinden ödeme alabiliyor. Evlilik parası, anne ya da babadan alınan aylığın 2 yıllık toplamının peşin ödenmesi anlamına geliyor. Boşanma halinde yeniden aylık almak için 2 yılın dolması gerekiyor.

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