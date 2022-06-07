600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder? 600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? EK GÖSTERGE TABLOSU!

600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder? 600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? soruları gündemde yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge tablosu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yeni gelişmeye göre tüm memurların göstergeleri 600 puan artıyor. 5.3 milyon kamu görevlisini kapsıyor! Düzenlemeyle birlikte 30 yıllık memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL, emekli ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 TL arasında artacak. Hali hazırda çalışanlar da 600 puanlık ek göstergenin maaşa etkisi olup olmadığını merak ediyor. İşte 600 puan ek gösterge hakkında tüm detaylar...
600 PUAN EK GÖSTERGE NEDİR, NE KADAR EDER?
SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin aylardır beklediği 3600 ek gösterge sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar peş peşe geldi. 3600 ek göstergede son durum bir önceki gün (6 Haziran 2022) netleşti.
Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi. Açıklama sonrası memurlar ve emekli olmayı bekleyenler, 600 puanlık artışın maaşlara etkisi hakkında araştırmalar yapmaya başladı.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisleri kapsıyor ancak avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının maaşları ve emekli ikramiyeleri artıyor.
BEKÇİ, JANDARMA DA VAR
Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi.