600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder? 600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? EK GÖSTERGE TABLOSU!

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesin etkisinin temmuz ve ocak zamlarıyla daha da artacağını söyledi. Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" dedi.

Memurların maaşlarında küçük de olsa artış sağlanmasının ötesinde asıl emekli ikramiye, aylıklarında ciddi kazanımlar getirileceğini belirten Erdoğan, yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de gerçekleştireceklerini ifade etti.

EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR UNUTULMADI

Kamuda hiyerarşik unvandaki ek gösterge dengesizliği giderildi. Ek gösterge göstergesi yardımcı hizmetler sınıfını da kapsadı. Kamuda ek göstergesi olmayan memurlarda da ek gösterge uygulamasına gidilmeden artış yapılacak. Kamuda çalışan uzmanlar, avukatlar, hukuk müşaviri, özel kalem müdürleri, belediye çalışanları bütün çalışanları kapsıyor.