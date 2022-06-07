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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 09:28
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    • 07.06.2022 09:30
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    600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder? 600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? EK GÖSTERGE TABLOSU!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge detaylarını açıkladı. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra 5.3 milyon memur ek gösterge artışından yararlanacak. Buna göre tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış olacak. Peki, ek göstergeden kimler, nasıl etkilenecek? 600 puan ek gösterge nedir? Ek göstergesi 3600 olanlar ne olacak? 600 ek gösterge maaşa etkisi var mı, ne kadar? 00 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? İşte yeni gelişmenin detayları...

    600 PUAN EK GÖSTERGE NEDİR, NE KADAR EDER?

    600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder? 600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? soruları gündemde yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ek gösterge tablosu ortaya çıktı. Son dakika haberine göre 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yeni gelişmeye göre tüm memurların göstergeleri 600 puan artıyor. 5.3 milyon kamu görevlisini kapsıyor! Düzenlemeyle birlikte 30 yıllık memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL, emekli ikramiyesi ise 44.500 ila 50.150 TL arasında artacak. Hali hazırda çalışanlar da 600 puanlık ek göstergenin maaşa etkisi olup olmadığını merak ediyor. İşte 600 puan ek gösterge hakkında tüm detaylar...

    600 PUAN EK GÖSTERGE NEDİR, NE KADAR EDER?

    SON DAKİKA! Memur ve emeklilerin aylardır beklediği 3600 ek gösterge sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar peş peşe geldi. 3600 ek göstergede son durum bir önceki gün (6 Haziran 2022) netleşti.

    Erdoğan, "Tüm memurları kapsayacak şekilde 600 puanlık artış kararlaştırdık." dedi. Açıklama sonrası memurlar ve emekli olmayı bekleyenler, 600 puanlık artışın maaşlara etkisi hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

    3600 ek gösterge ile öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisleri kapsıyor ancak avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının maaşları ve emekli ikramiyeleri artıyor.

    BEKÇİ, JANDARMA DA VAR

    Avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma, erbaşlar gibi 3000 ek göstergeli tüm meslek grupları ve yüksek yargıdaki müdürler de 3600 ek göstergeye çıkarıldı. Ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfı dahil tüm memurlara ilave 600 puan verildi.

        EK GÖSTERGELER NE KADAR ARTTI?

        Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacak.

        1. dereceye gelmiş olma şartıyla tüm meslek gruplarındaki herkes 3600 ek göstergeye yükseltilecek.

        Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234 ila 1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44500-50150 TL arasında artacak.

        YENİ EK GÖSTERGELER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemeler Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak.

        BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek gösterge düzenlemesin etkisinin temmuz ve ocak zamlarıyla daha da artacağını söyledi. Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak" dedi.

        Memurların maaşlarında küçük de olsa artış sağlanmasının ötesinde asıl emekli ikramiye, aylıklarında ciddi kazanımlar getirileceğini belirten Erdoğan, yaptıkları iş ile özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de gerçekleştireceklerini ifade etti.

        EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR UNUTULMADI

        Kamuda hiyerarşik unvandaki ek gösterge dengesizliği giderildi. Ek gösterge göstergesi yardımcı hizmetler sınıfını da kapsadı. Kamuda ek göstergesi olmayan memurlarda da ek gösterge uygulamasına gidilmeden artış yapılacak. Kamuda çalışan uzmanlar, avukatlar, hukuk müşaviri, özel kalem müdürleri, belediye çalışanları bütün çalışanları kapsıyor.

        YÜZDE 20-25 ARTIŞ DEMEK

        Yeni düzenleme ile aylıklarda yüzde 20-25 aralığında bir artış söz konusu olacak. 30 yıllık bir polis, hemşirenin emekli aylığında 1.390 lira artış olacak. İkramiyesi de 50 bin lira artacak.

        Buna göre 200 bin lira olan emekli ikramiyesi 250 bin liraya çıkacak. Kademe ve çalışma yıllarına göre bu tutar farklılık gösterecek. Düzenleme yeni emekli olacak memurların kıdem tazminatına yansıyacak. Daha önceden emekli olanların ise sadece aylıkları artacak.
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        Haberler Ekonomi 600 puan ek gösterge nedir, ne kadar eder? 600 ek gösterge kaç para? 600 ek gösterge maaşa ne kadar yansır? EK GÖSTERGE TABLOSU!
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