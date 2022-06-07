4200 ek gösterge nedir? 4200 ek gösterge emekli maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge ile 4200 arasındaki maaş farkı! TABLOYA BAK HESAPLA!

1994'ten beri yapılan en kapsamlı çalışma olan 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca memur ve emekli Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamasını bekliyordu. Düzenlemenin tüm detayları paylaşıldı. Özellikle 4200 ek gösterge nedir? 4200 ek gösterge emekli maaşı ne kadar? 3600 ek gösterge ile 4200 arasındaki maaş farkı kaç TL? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...
4200 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek göstergeyle ilgili müjdeyi veren Erdoğan, "Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükselmeye gitmeyi kararlaştırdık." dedi.
Buna göre genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3.600'den 4.400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2.200'den 3.000'e çıkacak.
Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak.
4200 EK GÖSTERGE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ
İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.
Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.