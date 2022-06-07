2800 ek gösterge var mı, ne kadar? 2200 ek gösterge ile 2800 ek gösterge arasındaki maaş farkı! EK GÖSTERGE CETVELİ 2022

Artışın emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacağını belirten Erdoğan ''Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

Genel müdürlerin ek göstergelerinin 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergelerinin de 2200'den 3000'e çıkartılacak.

EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışmanın kapsamı sadece söz verilen öğretmenler, polisler, sağlık çalışanları ile din görevlileri ile sınırlı tutulmayarak 1994 yılından bu yana yapılan en kapsamlı düzenleme hayata geçirilmiş oldu.

Ek gösterge esas itibariyle memurun kadro, unvan/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu, eğitim durumu esas alınarak belirleniyor.

Ek göstergesiz yardımcı hizmet sınıfındaki memurlar da dâhil olmak üzere 8000 ek göstergeye kadar olanlara 600 puan ilave ederek ek gösterge sistemi yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla, tüm öğretmenler, 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenim mezunu polisler, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları, din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.