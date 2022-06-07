2022 Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? AK Parti'den son dakika açıklama!

Bu hafta birçok önemli konunun yer aldığı bir Kabine toplantısı gerçekleşti. Milyonlarca asgari ücretle çalışan kişi bir müjde beklemeye başladı. "Asgari ücrete zam var mı? Temmuzda asgari ücret artacak mı?" sorusu yoğun şekilde geliyor. Konuya ilişkin AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den son dakika açıklama geldi ve yeşil ışık yakıldı. İşte merak edilenler!
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücrette iyileştirme olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere temmuz zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, asgari ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.