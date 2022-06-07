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    • Ekonomi
    • 07.06.2022 23:39
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    • 07.06.2022 23:39
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    2022 Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? AK Parti'den son dakika açıklama!

    Asgari ücrete zam gelecek mi sorusu gündemde yerini koruyor. Çalışanlar sıkı bir şekilde asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği konusunda hükümet kanadından yapılan son dakika açıklamaları takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı. Peki, Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi?

    Bu hafta birçok önemli konunun yer aldığı bir Kabine toplantısı gerçekleşti. Milyonlarca asgari ücretle çalışan kişi bir müjde beklemeye başladı. "Asgari ücrete zam var mı? Temmuzda asgari ücret artacak mı?" sorusu yoğun şekilde geliyor. Konuya ilişkin AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den son dakika açıklama geldi ve yeşil ışık yakıldı. İşte merak edilenler!

    AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asgari ücrette iyileştirme olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

    Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" ifadelerini kullandı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan gün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere temmuz zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, asgari ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

        Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada şu 3 ifade dikkat çekti:

        1- Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.

        2- Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

        3- Sosyal yardım şemsiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

        Tüm bu gelişmelerin üzerine asgari ücrete ilişkin AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

        ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI: "YENİ MÜJDELER DE GELİR"

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir" diyerek yeni bir iyileştirmenin sinyalini verdi.

        Özhaseki, Kayseri'de restore edilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin açılışının ardından bir gazetecinin, emekli ve asgari ücretliler için yeni bir müjde olup olmadığı sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

        "Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik.

        Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır.

        Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu.

        O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi.

        Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor.

        Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır"
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        Etnospor
        Haberler Ekonomi 2022 Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 6.000 TL mi olacak? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? AK Parti'den son dakika açıklama!
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