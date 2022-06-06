ZAMLI TABLO! 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? (1/4) Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL oldu?

3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası ek gösterge çalışmasını kamuoyuna ayrıntıları ile duyuracak. Peki, 3600 ek gösterge ile din görevlisi emekli maaşları ikramiyeleri ne kadar oldu? (1/4) Vaiz, müezzin, imam maaşları kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI
5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.
TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR
Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.