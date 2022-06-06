ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022! Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu?

OCAK 2022 HEMŞİRE MAAŞLARI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşirelerin 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarının belirlemesinin ardından, 2022 Ocak – Haziran dönemlerinde yılın ilk 6 ayı için alacakları maaşlar enflasyon farklı ile yüzde 25,65 oranında artmış oldu. Yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklayan TÜİK, memur ve memur emeklisinin maaş oranlarının da netleşmesini sağladı. İşte 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı hemşire maaşları...

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL

Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5

Toplam zam yüzde 30,5

TABAN AYLIKLAR

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR / TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

MEMUR/TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL

Yeni 6.368,40 TL