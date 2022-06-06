ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI 2022! Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu?

3600 ek gösterge düzenlemesinde sona geliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamasında, "3600 Ek göstergenin daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Memur ve emeklinin yanı sıra hemşi olarak görev yapanlar da 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. Peki Hemşireye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? En düşük ve en yüksek Hemşire maaşları kaç TL oldu?
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?
Memur emekli maaşı ve ikramiyesini yüzde 20'in üzerinde artıracak ek gösterge düzenlemesi için tüm gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında olacak. Erdoğan, bugünkü (6 Haziran 2022) Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında söz konusu hazırlığı detaylarıyla açıklayacak. Sıcak gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den paylaşılacaktır.
3600 EK GÖSTERGE İLE HEMŞİRE MAAŞLARI ARTACAK MI?
Mevcut ek göstergesi 2200 olan bir hemşire 3600 ek göstergeye kavuşursa mevcut emekli maaşı 5 bin 471'den 6 bin 861 TL'ye çıkacak. Mevcut emekli ikramiyesi ise 197 bin 258 TL'den 247 bin 408 TL'ye çıkacak.