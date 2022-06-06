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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 13:44
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    • 06.06.2022 13:44
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    Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar yarı fiyatına satılıyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Finansbank ve TEB bank...

    Siz de otomobil sahibi olmak istiyorsanız bankalar doğrultusundan bu programları takip edip listelere göz atarak daha makul şekilde ikinci el otomobilleri satın alabilirsiniz. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Finansbank, TEB ve çoğu bankanın satışa çıkarmış bulunduğu ikinci el otomobil ilanları aylık periyotlar durumunda vasıta satın alabilmek isteyen vatandaşlara duyuruluyor. Peki, ikinci el otomobil alabilmek isteyenler bağlamında hangi fırsatlar var? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar yarı fiyatına satılıyor!

    Normal piyasanın çok altında olacak şekilde satın alınabilecek olan otomobiller kişilerin ilk seçimleri arasında her vakit bulunuyor. Borçlu bireylerin borçlarına karşılık el konulmuş olan otomobilleri bankalar doğrultusundan satışa çıkartılıyor. Böyle bir programın olması makul maliyetler ile otomobil satın alabilmek isteyen kişiler amacıyla fırsat niteliğinde oluyor.

    2. El Araç Satın Almak İsteyenler İçin Kaçmaz

    Açık arttırma tekniği ile ihale tekniği kullanılarak satılan otomobiller genelde kredi kartı borçlarını ya da kredi borçlarını ödeyememiş olan vatandaşların otomobilleri. Maliye ya da Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar mevzuat kapsamında bu otomobilleri satışa sunuyorlar. Satışlar Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük illerimizde yapılıyor. Bankalar doğrultusundan satılacak olan otomobillerin ilanı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor.

    Kişilerin mal varlıklarına yapılmış icra ile satışa yayılan otomobiller ihale tekniği kullanılarak satılıyor. Bu konuda belirlenmiş olan yönetmelik, yasa ve tüzük hükümleri uygulanıyor. Bankalar doğrultusundan satılan bu vasıtaların ilanı yasada belirlenmiş olan yöntemler ile ilan ediliyor. İlanın anında ardından ihale gerçekleşiyor ve öneri veren vatandaşların önerileri değerlendiriliyor.

        Eğer ilk aşamada otomobiller satılmazsa ikinci olarak ilan başlatılıyor. Eğer satılan aracın sahibi bu otomobilleri satın alabilmek istiyorsa öncelik aracın sahibine verilecek. En makul fiyatlar ile birbirinden güzel otomobiller satın alabilmek amacıyla bankaların resmi internet sitelerindeki ilanları takip etmeniz gerekiyor.

        Bankaların İcralık Araçlarına Nasıl Müracaatta Bulunulur?

        İster komu ister özel olsun bütün bankalar ihalelere katılacak olan müşterilerinden talep ettiği bir tazminat bulunmaktadır. Bu tazminat bedeli ödendiği taktirde bu ihalelere katılma şansını yakalarsınız. Bankanın sizin ihaleye katılımınızı öneme alması amacıyla ödemeniz gereken tazminat bedeli satışa çıkmış olan aracın fiyatının %3'ü kadardır.

        Bu miktar bankalara göre %6'ya kadar çıkmaktadır. Bu teminat bedeli bankaya yatırıldıktan sonra size şifre gelecektir. Bu şifre ile internet satış sitelere girebilir ve yayında istenilen satış bedeli ödendiğinde araca sahip olabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar yarı fiyatına satılıyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Finansbank ve TEB bank...
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