Peynir ekmek gibi satıyor! Bankalardan icralık araçlar yarı fiyatına satılıyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Finansbank ve TEB bank...

Normal piyasanın çok altında olacak şekilde satın alınabilecek olan otomobiller kişilerin ilk seçimleri arasında her vakit bulunuyor. Borçlu bireylerin borçlarına karşılık el konulmuş olan otomobilleri bankalar doğrultusundan satışa çıkartılıyor. Böyle bir programın olması makul maliyetler ile otomobil satın alabilmek isteyen kişiler amacıyla fırsat niteliğinde oluyor.
2. El Araç Satın Almak İsteyenler İçin Kaçmaz
Açık arttırma tekniği ile ihale tekniği kullanılarak satılan otomobiller genelde kredi kartı borçlarını ya da kredi borçlarını ödeyememiş olan vatandaşların otomobilleri. Maliye ya da Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank gibi bankalar mevzuat kapsamında bu otomobilleri satışa sunuyorlar. Satışlar Adana, İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara gibi büyük illerimizde yapılıyor. Bankalar doğrultusundan satılacak olan otomobillerin ilanı bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden yapılıyor.
Kişilerin mal varlıklarına yapılmış icra ile satışa yayılan otomobiller ihale tekniği kullanılarak satılıyor. Bu konuda belirlenmiş olan yönetmelik, yasa ve tüzük hükümleri uygulanıyor. Bankalar doğrultusundan satılan bu vasıtaların ilanı yasada belirlenmiş olan yöntemler ile ilan ediliyor. İlanın anında ardından ihale gerçekleşiyor ve öneri veren vatandaşların önerileri değerlendiriliyor.