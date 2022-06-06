Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.06.2022 17:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2022 17:15
    ABONE OL

    İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu?

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu?Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Peki, İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu?

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? soruları gündemde yoğun olarak araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber duyuruldu. Memur ve emeklilerin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için açıklama yapan Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" demişti. Aylık tutar 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Peki, İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu? İşte detaylar!

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

    Ek göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapsamın genişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Üzerinde çalıştığımız çalışma ile sadece 4 meslek grubunun değil 5 milyon memurumuzun tamamını kapsayacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

    İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

    Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.

        UNVANLAR ELE ALINDI

        Taslaklar hazırlanırken kamudaki tüm unvanlar tek tek ele alınarak, bütüncül bir anlayışla hiyerarşi, görev ve sorumluluk, kıdem gibi kriterlere göre ek göstergeler belirlendi.

        Yine kamudaki yönetici kadrolarının da ek göstergelerinde artışlar kaydedildi. İlk başta gündeme gelen dört meslek grubunun dışında genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

        Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Böylece 3600 ek gösterge üzerinde olanlar için de artış yapılmış olacak.

        EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK

        Ek gösterge artışıyla birlikte mevcut maaşlarda az da olsa yükselme yaşanacak ancak asıl etki emekli maaşları ve ikramiyelere olacak. 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

        MESLEKLERE GÖRE MAAŞLARDAKİ DEĞİŞİM

        UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT EMEKLİ İKRAMİYESİ - YENİ EMEKLİ MAAŞI - YENİ EMEKLİ İKRAMİYESİ

        Genel müdür 6400 6800 14.217 300.736 14.295 303.561
        Genel müd. Yard. 3600 4800 9.800 247.408 10.407 269.304
        Üniversite genel sekreteri 3600 4300 9.310 247.408 9.447 252.352
        Üniversite gen. sekreter yard. 3000 4300 5.627 202.909 6.999 252.352

        Fakülte sekreteri 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408
        Daire başkanı 3600 4300 9.310 247.408 9.447 252.352
        Şube müdürü 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408
        Kariyer uzmanlar 3600 4200 9.310 247.408 9.428 251.646

        Avukat 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408
        İl müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) 3600 4000 6.861 247.408 6.940 250.233
        İl müdürü 3000 4000 5.627 202.909 6.940 250.233
        Polis 2200 3600 5.571 200.258 6.961 250.408

        Öğretmen 3000 3600 5.627 202.909 6.861 247.408
        Hemşire 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408
        Din görevlisi 2200 3600 5.471 197.258 6.861 247.408

        TABLOYA BAK EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYENİ HESAPLA! İŞTE MERAKLA BEKLENEN 4 ÖRNEK:

        1. ÖRNEK TABLO

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
        FARK => Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

        2. ÖRNEK TABLO

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
        Ek gösterge: 4300 Emekli maaşı: 6.998 TL Emekli ikramiyesi: 252.352TL
        FARK => Emekli maaşı: 1.371 TL Emekli ikramiyesi: 49.444 TL

        3. ÖRNEK TABLO

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
        FARK => Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

        4. ÖRNEK TABLO

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
        Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
        FARK => Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

        NOT: HİZMET YILI 30 YIL OLARAK HESAPLANMIŞTIR.

            "2023'TE DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR"

            Emekli olan memurlar yek göstergeden kaynaklı fark almayacak. Yeni emekli olacak olan memurların tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girmesi bekleniyor.

            Ek gösterge kapsamında olmayan memurlar var. Onlarda ek gösterge uygulamasına gidilmeksizin maaşlarında artış meydana gelecek. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Teknik detaylarını bakanlık ve sendikalar paylaşacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Nebati’den ’dar ve sabit gelirli’ açıklaması
            Haberler Ekonomi İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu?
                SON DAKİKA