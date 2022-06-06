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    Evim mağdurlarına 2 seçenek! İsteyen sistemde kalacak, isteyen parasını alacak

    Geçen yıl tasfiye edilen 21 faizsiz finansman şirketindeki mağdurlara yönelik yasal düzenleme yapılırken; isteyen sistemde kalacak, isteyen de parasının tamamını alıp ayrılabilecek.

    Hazal Ateş
    Evim mağdurlarına 2 seçenek
    Geçen yıl tasfiye edilen 21 faizsiz finansman şirketindeki mağdurlara yönelik yasal düzenleme yapılırken; isteyen sistemde kalacak, isteyen de parasının tamamını alıp ayrılabilecek.

    Konuyla ilgili bir soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca görevlendirilen tasfiye komisyonlarının 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye işlemlerini başlattığını belirtti.

    Nebati, şu bilgileri verdi:

    "Tasarruf sahiplerine, hakları korunarak sözleşmelerini devralan şirketle yeni sözleşme imzalamak suretiyle sisteme devam etme veya sözleşmelerini feshederek, yatırdıkları tasarruf tutarının tamamını ve organizasyon bedelinin yüzde 20'sini tasfiye masasından iade alma hakkı tanındı."

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    Haberler Ekonomi Evim mağdurlarına 2 seçenek! İsteyen sistemde kalacak, isteyen parasını alacak
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