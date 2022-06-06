Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı?

3600 ek gösgerge meselesinin gündemde yer edinmesiyle emekli lise mezunu polislerin maaşlarına yapılacak zam oranları merak edildi. Milyonların büyük bir heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Öte yandan; Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Peki, Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı?
3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.
Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.
3600 EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞİYOR?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.