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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 22:28
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    • 06.06.2022 22:28
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    Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı?

    3600 ek gösterge kapsamında memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazanıyor. Bu kapsamda "Emekli lise Polis memuru maaşı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dereceye, hizmet yılına, ek ödemelere göre polis maaşları değişiklik göstermektedir. Peki, Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak?

    3600 ek gösgerge meselesinin gündemde yer edinmesiyle emekli lise mezunu polislerin maaşlarına yapılacak zam oranları merak edildi. Milyonların büyük bir heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Öte yandan; Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Peki, Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı?

    3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.

    Başkan Erdoğan Ek Gösterge düzenlemesinin detaylarını açıkladı!

    Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.

    3600 EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞİYOR?

    Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.

        EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

        İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

        Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.

        UNVANLAR ELE ALINDI

        Taslaklar hazırlanırken kamudaki tüm unvanlar tek tek ele alınarak, bütüncül bir anlayışla hiyerarşi, görev ve sorumluluk, kıdem gibi kriterlere göre ek göstergeler belirlendi.

        Yine kamudaki yönetici kadrolarının da ek göstergelerinde artışlar kaydedildi. İlk başta gündeme gelen dört meslek grubunun dışında genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

        Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Böylece 3600 ek gösterge üzerinde olanlar için de artış yapılmış olacak.

        EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK

        İşte konu hakkında önemli açıklamalar;

        Cumhurbaşkanı Erdoğan:

        Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

        Ek gösterge artışıyla çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz.

        Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

        Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır.

        Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak.

        Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

        Yapılan artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

        Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.

        Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz.

            MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

            5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

            TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

            Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

            Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
            FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

            Ek gösterge: 3000 Emekli maaşı: 5.627 TL Emekli ikramiyesi: 202.908TL
            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL
            FARK Emekli maaşı: 1.234 TL Emekli ikramiyesi: 44.499 TL


            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
            Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.310 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
            Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 9.917 TL Emekli ikramiyesi: 269.304,TL
            FARK Emekli maaşı: 607 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL


            30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
            Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000

            Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 9.799 TL Emekli ikramiyesi: 247.407TL
            Ek gösterge: 4800 Emekli maaşı: 10.407 TL Emekli ikramiyesi :269.304,TL
            FARK Emekli maaşı: 608 TL Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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            Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması!
            Haberler Ekonomi Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı?
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