Emekli lise mezunu polislerin ek göstergesi ne olacak? Emekli polis maaşları, emekli polis ikramiyeleri kaç TL oldu? Çalışan polis maaşları kaç TL zamlandı?

EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK

Ek gösterge artışıyla birlikte mevcut maaşlarda az da olsa yükselme yaşanacak ancak asıl etki emekli maaşları ve ikramiyelere olacak. 30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkartılması durumunda ise 25 yıllık bir memurun şu anda 5 bin 275 lira olan emekli maaşı 6 bin 432 liraya çıkacak.

Böylece 1.100 liranın üzerinde bir artış gerçekleşecek. Bu memur 30 yıllık olduğunda ise 3000 olan ek göstergesi 3600 olduğunda emekli maaşı 5 bin 627 liradan 6 bin 861 liraya çıkacak. Emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 liradan 247 bin 408 liraya çıkacak.

Düzenlemenin Meclis'ten geçtikten sonra 15 Ocak 2023'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda bu meslek grubu için ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihi ile başlayacağı hüküm altına alınmıştı. Diğer grupların da buna uyumlu olması bekleniyor.

Bu arada emeklilerin de kısmen kapsamda olduğu öğrenildi. Buna göre emekliler için maaş artışı öngörülürken geriye dönük bir ikramiye ödemesi olmayacak.