Cumhurbaşkanı kira düzenlemesi açıklaması! Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak? Kira artış oranı nasıl hesaplanacak,? Yeni kira düzenlemesi 2022 kapsamı nedir?

KİRA ARTIŞLARI KONTROL EDİLECEK

Bakan Bozdağ, "Oran üzerinden belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız. Yine ÜFE-TÜFE olacak ama her tarafın makul kabul edebileceği. Oranlar konulursa oranı kimse geçemeyecek" dedi.