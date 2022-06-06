6- 7 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Haziran! Evde bakım maaşı (parası) gündeme oturdu. Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Haziran maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşını almak için evinizde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli bir kişi olması ve ilgili kurumlara başvurmanız gerekmektedir.
Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
2022 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?
Güncel evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş olan şartlar, şöyle sıralanmıştır:
• En az %50 engelli olmak (Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin almış oldukları Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin bulunması gereklidir.)
• Hanedeki kişi sayısına bakılmak sureti ile kişi başına düşen aylık gelirin asgari tutarın üçte ikisinden az olması
• 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alması
• 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin sağlık raporunda 'tam bağımlı' ifadesinin yer alması