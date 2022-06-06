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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 12:31
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    • 06.06.2022 12:31
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    5 bin TL ve 7.500 TL 2 dakika olmadan anında hesabınıza yatıyor! Yalnızca yapmanız gereken kimlik ve TC kimlik numaranızı vermek

    Kısa bir vakit için kredi çekmek isteyenlere özel fırsatlar! Banka şubesine gitmek amacıyla yorulmaya lüzum kalmadan telefondan hemen başvurunuzu yapın! Kredi üstünlüğü tanıyan bankalar 2 dakika içinde ödemeleri hesabınıza yatırıyor. Çok sayıda banka hemen kredi üstünlüğü vererek müşterilerine en süratli şekilde hizmet veriyor. Müşteriler banka şubelerine dahi gitmeden kendileri müracaatlarını bankalara bildirebiliyor. Krediler onaylanıp hesaplara yattıktan sonra müşteriler ATM'ler aracılığı ile paralarını çekebiliyorlar.

    takvim.com.tr
    5 bin TL ve 7.500 TL 2 dakika olmadan anında hesabınıza yatıyor!

    Nakit sorunu tespit edilen kişiler tüketici kredileri alarak bu gereksinimlerini karşılayabilirler. Gerek düşük gerekse yüksek kampanyalı Kredi paketleri bankalar doğrultusundan müşterilere sunulmuştur. Kredi paketlerinin konusuna bakıldığında çok düşük faiz oranları ile nakit sahibi olabilmek olası durumdadır. Müşterilere sunulmuş olan hazır kampanyalar yardımıyla vatandaşlar banka şubelerine gitmeden hemen süratli işlemler yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Akbank anında ödeme yapıyor

    Akbank müşterilerine sunmuş bulunduğu hizmetler ile her vakit ön planda olmayı başarıyor. Sunmuş bulunduğu paketlerden müşterilerinin kısa süreler içinde yararlanabilmesi ne imkân sağlıyor. 7500 TL tutarında faizsiz kredi avantajını tanıyan Akbank gene bir ilke imza atmıştır. 12 aylık vade alternatifi ve 0 faiz seviyesi ile yayılan bu fırsata sizde müracaat yaparak sahip olabilirsiniz.

    İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.

    İstenilen verileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğruluğunu sağlama verilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra müracaat neticelerini gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin hali ile alakalı bulguyu söyleyecek.

        Kredinin geri ödemesi en çok 12 ay taksiyle gerçekleşiyor ve en çok 7500 TL sıfır faizli kredi veriliyor.

        12 aylık geri ödeme planında aylık taksit tutarı 625 TL'ye denk geliyor. Kredide 39,38 TL'lik bir kredi tahsis ücreti alınıyor.

        Yapı Kredi 3 Dakika İçerisinde Hızlı Ödeme

        Yapı Kredi Bankası aracılığı ile nakit ihtiyacınızı karşılamak amacıyla masrafsız ve faizsiz bir şekilde 5.000 TL tüketici kredi imkânından yararlanabilirsiniz. 12 aylık vade alternatifi tespit edilen faizsiz ve masrafsız kredi Akbank'ta bulunduğu gibi ilk defa Yapı Kredi üstünden hesap açtırmış olan müşterilere verilecektir.

        Sıfır faiz seviyesi ile 5000 TL kredi imkânından faydalanabilmek amacıyla banka şubelerine gidebilirsiniz ya da mobil uygulamalar üstünde işlemlerinizi süratli bir şekilde gerçekleştirerek 2 dakika içinde süratli ödeme sahibi olabilirsiniz
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        Haberler Ekonomi 5 bin TL ve 7.500 TL 2 dakika olmadan anında hesabınıza yatıyor! Yalnızca yapmanız gereken kimlik ve TC kimlik numaranızı vermek
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