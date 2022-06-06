5 bin TL ve 7.500 TL 2 dakika olmadan anında hesabınıza yatıyor! Yalnızca yapmanız gereken kimlik ve TC kimlik numaranızı vermek

Nakit sorunu tespit edilen kişiler tüketici kredileri alarak bu gereksinimlerini karşılayabilirler. Gerek düşük gerekse yüksek kampanyalı Kredi paketleri bankalar doğrultusundan müşterilere sunulmuştur. Kredi paketlerinin konusuna bakıldığında çok düşük faiz oranları ile nakit sahibi olabilmek olası durumdadır. Müşterilere sunulmuş olan hazır kampanyalar yardımıyla vatandaşlar banka şubelerine gitmeden hemen süratli işlemler yaparak nakit ihtiyaçlarını karşılıyor.
Akbank anında ödeme yapıyor
Akbank müşterilerine sunmuş bulunduğu hizmetler ile her vakit ön planda olmayı başarıyor. Sunmuş bulunduğu paketlerden müşterilerinin kısa süreler içinde yararlanabilmesi ne imkân sağlıyor. 7500 TL tutarında faizsiz kredi avantajını tanıyan Akbank gene bir ilke imza atmıştır. 12 aylık vade alternatifi ve 0 faiz seviyesi ile yayılan bu fırsata sizde müracaat yaparak sahip olabilirsiniz.
İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.
İstenilen verileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğruluğunu sağlama verilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra müracaat neticelerini gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin hali ile alakalı bulguyu söyleyecek.