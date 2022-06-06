5 bin TL ve 7.500 TL 2 dakika olmadan anında hesabınıza yatıyor! Yalnızca yapmanız gereken kimlik ve TC kimlik numaranızı vermek

Akbank anında ödeme yapıyor

Akbank müşterilerine sunmuş bulunduğu hizmetler ile her vakit ön planda olmayı başarıyor. Sunmuş bulunduğu paketlerden müşterilerinin kısa süreler içinde yararlanabilmesi ne imkân sağlıyor. 7500 TL tutarında faizsiz kredi avantajını tanıyan Akbank gene bir ilke imza atmıştır. 12 aylık vade alternatifi ve 0 faiz seviyesi ile yayılan bu fırsata sizde müracaat yaparak sahip olabilirsiniz.

İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.