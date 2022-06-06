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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 17:44
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    • 06.06.2022 17:46
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    3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi?

    3600 ek gösterge maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Memurlar ve emekliler, "3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? " sorularını merak edip araştırmaya başladı. Erdoğan, “Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum” demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak?

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi. 3600 ek göstergenin yaşama geçmesi ile milyonlarca memur ve emeklinin maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman geçerli olacak, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi? İşte merak edilenler!

    MAAŞLARA, İKRAMİYEYE EK GÖSTERGE ZAMMI

    5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada… Tüm detaylar bu açıklamayla belli olacak. Peki ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? İşte örnek hesaplamalar…

    BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesi 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini heyecanlandırdı. Milyonlar, Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detaylar bu açıklamayla ortaya çıkacak.

    TÜM MESLEKLERİ KAPSIYOR

    Başkan Erdoğan, dün, çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis aşamasına getirdiklerini belirterek, bugünkü kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağını söylemişti. Erdoğan, "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" demişti.

    NASIL YANSIYACAK?

    Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Ek gösterge memurların maaşlarını artıracak. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek.

        3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.

        EK GÖSTERGE NEDİR?
        Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

        MAAŞLAR NASIL DEĞİŞİYOR?
        İŞTE ÖRNEK HESAPLAR

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        MEVCUT

        Ek gösterge: 2200
        Emekli maaşı: 5.470 TL
        Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
        YENİ

        Ek gösterge: 3600
        Emekli maaşı: 6.861 TL
        Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        FARK
        Emekli maaşı: 1.391 TL
        Emekli ikramiyesi: 50.149 TL

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        MEVCUT

        Ek gösterge: 3000
        Emekli maaşı: 5.627 TL
        Emekli ikramiyesi: 202.908 TL

        YENİ
        Ek gösterge: 4300
        Emekli maaşı: 6.998 TL

        Emekli ikramiyesi: 252.352 TL
        FARK
        Emekli maaşı: 1.371 TL
        Emekli ikramiyesi: 49.444 TL

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000

        MEVCUT

        Ek gösterge: 3600
        Emekli maaşı: 9.310 TL
        Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        YENİ

        Ek gösterge: 4800
        Emekli maaşı: 9.917 TL

        Emekli ikramiyesi: 269.304 TL

        FARK
        Emekli maaşı: 607 TL

        Emekli ikramiyesi: 21.897 TL

        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        MEVCUT

        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
        Ek gösterge: 3600
        Emekli maaşı: 9.799 TL
        Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        YENİ

        Ek gösterge: 4800
        Emekli maaşı: 10.407 TL

        Emekli ikramiyesi: 269.304 TL

        FARK

        Emekli maaşı: 608 TL

        Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman VERİLECEK, maaş farkı ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge lise mezunlarına verilecek mi? Ek gösterge çalışan memur maaşını etkiler mi?
            SON DAKİKA