3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı?

Memur ve emekli milyonların maaşı güncelleniyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergelerin 5 milyonu aşkın memurun ve emeklilerin tamamını kapsadığını müjdelemişti. 3600 ek gösterge ile kamu personellerin de yüzü gülecek. Peki 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı?
3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?
3600 ek gösterge memurların maaşlarını da artıracak. Fakat en büyük etkiyi ise emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek. Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası tüm detayları açıklayacak. Yeni gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
Öte yandan bir önceki gün "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.
EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.