3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı?

3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?

3600 ek gösterge memurların maaşlarını da artıracak. Fakat en büyük etkiyi ise emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek. Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası tüm detayları açıklayacak. Yeni gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

Öte yandan bir önceki gün "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.