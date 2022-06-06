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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 16:50
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    • 06.06.2022 16:50
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    3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı?

    3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile yükselecek mi? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 3600 ek gösterge için heyecan dorukta! Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'dan gelecek ek gösterge açıklaması merakla bekleniyor. 3600 ek gösterge hem emekli aylıklarına hem de ikramiyelere etki edecek. Bu noktada kamuda çalışan milyonlarca kişi 3600 ek göstergenin maaşlarına etkisinin olup olmayacağını sorguluyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?

    Memur ve emekli milyonların maaşı güncelleniyor. 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergelerin 5 milyonu aşkın memurun ve emeklilerin tamamını kapsadığını müjdelemişti. 3600 ek gösterge ile kamu personellerin de yüzü gülecek. Peki 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire maaşı 3600 ek gösterge ile artacak mı?

    3600 EK GÖSTERGE MAAŞA ETKİSİ VAR MI?

    3600 ek gösterge memurların maaşlarını da artıracak. Fakat en büyük etkiyi ise emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde gösterecek. Ek göstergeler 2200'den 3600'e çıktığında maaşlarda bin 391 lirayı, ikramiyelerde ise 50 bin lirayı bulan artışlar görülecek. Başkan Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası tüm detayları açıklayacak. Yeni gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    Öte yandan bir önceki gün "Sadece 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memurumuzun, emeklilerimizin tamamını ilgilendiren bir formülle bu sorunu çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

    EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Düzenleme hızla TBMM'ye sevk edilecek. En geç Temmuz'da yasalaşması bekleniyor. Ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.

    EK GÖSTERGE NEDİR?

    Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

        MAAŞLAR NASIL DEĞİŞİYOR?

        İŞTE ÖRNEK HESAPLAR
        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        MEVCUT
        Ek gösterge: 2200
        Emekli maaşı: 5.470 TL
        Emekli ikramiyesi: 197.258 TL
        YENİ
        Ek gösterge: 3600
        Emekli maaşı: 6.861 TL
        Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        FARK
        Emekli maaşı: 1.391 TL
        Emekli ikramiyesi: 50.149 TL
        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        MEVCUT
        Ek gösterge: 3000
        Emekli maaşı: 5.627 TL
        Emekli ikramiyesi: 202.908 TL
        YENİ
        Ek gösterge: 4300
        Emekli maaşı: 6.998 TL
        Emekli ikramiyesi: 252.352 TL
        FARK
        Emekli maaşı: 1.371 TL
        Emekli ikramiyesi: 49.444 TL
        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 10000
        MEVCUT
        Ek gösterge: 3600
        Emekli maaşı: 9.310 TL
        Emekli ikramiyesi: 247.407 TL

        YENİEk gösterge: 4800
        Emekli maaşı: 9.917 TL
        Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
        FARK
        Emekli maaşı: 607 TL
        Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
        30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)
        MEVCUT
        Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi: 12000
        Ek gösterge: 3600
        Emekli maaşı: 9.799 TL
        Emekli ikramiyesi: 247.407 TL
        YENİ
        Ek gösterge: 4800
        Emekli maaşı: 10.407 TL
        Emekli ikramiyesi: 269.304 TL
        FARK
        Emekli maaşı: 608 TL
        Emekli ikramiyesi: 21.897 TL
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge maaşa etkisi var mı? 2022 3600 ek gösterge maaş artışı ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, avukat, müdür maaşı artacak mı?
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