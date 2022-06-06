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    • Ekonomi
    • 06.06.2022 22:27
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    • 06.06.2022 22:27
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    3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu? İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu?

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkıyor? soruları gündemde yoğun olarak araştırılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber duyuruldu. Memur ve emeklilerin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için açıklama yapan Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" demişti. Aylık tutar 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Peki, İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu?

    3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeler takip ediliyor. 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu?Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-750 arası artırılması bekleniyor. Peki, İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

    Ek göstergenin hangi meslek gruplarını kapsayacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kapsamın genişliği ile ilgili bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Üzerinde çalıştığımız çalışma ile sadece 4 meslek grubunun değil 5 milyon memurumuzun tamamını kapsayacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    EK GÖSTERGE KAPSAMINA İKİ YILLIK ÖN LİSANS MEZUNLARI DA GİRDİ

    İki alternatifli hazırlanan düzenlemede dar kapsamda dört meslek grubu ve 4 yıllık fakülte mezunu olma şartı bulunurken, geniş kapsamlı olan düzenlemede dört meslekle birlikte diğer meslek gruplarının ve unvanların da dahil edildiği burada 4 yıllık üniversite mezunu olma şartına iki yıllık ön lisans mezunlarının da katıldığı öğrenildi.

    Böylece üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin de bu imkândan yararlanması sağlanacak. Ayrıca ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da taslak metinler de yer aldı.

        UNVANLAR ELE ALINDI

        Taslaklar hazırlanırken kamudaki tüm unvanlar tek tek ele alınarak, bütüncül bir anlayışla hiyerarşi, görev ve sorumluluk, kıdem gibi kriterlere göre ek göstergeler belirlendi.

        Yine kamudaki yönetici kadrolarının da ek göstergelerinde artışlar kaydedildi. İlk başta gündeme gelen dört meslek grubunun dışında genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

        Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Böylece 3600 ek gösterge üzerinde olanlar için de artış yapılmış olacak.

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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge ile zamlı emekli maaşı, ikramiyeleri kaç TL oldu? İl müdürü, sekreter, daire başkanı, üniversite genel sekreteri maaşları kaç TL oldu?
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