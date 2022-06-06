3600 ek gösterge ile Şube Müdürü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu? Yeni zamlı Emekli müdür - müdür yardımcısı maaş - ikramiye tablosu!

2022 genel müdür ve şube müdürü maaş zam oranları belli oluyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin uzun süredir merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan genel müdür ve şube müdürlerinin alacakları maaş zam oranları merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında genel müdür maaş oranları da netlik kazanacak. Peki, 3600 ek gösterge ile Genel Müdür - Genel Müdür Yardımcısı maaşları kaç TL oldu? Yeni zamlı Emekli müdür - müdür yardımcısı maaş - ikramiyeleri kaç TL olacak?
3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.
Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetti. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.
3600 EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞİYOR?
Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.