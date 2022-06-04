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    • Ekonomi
    • 04.06.2022 12:56
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    • 04.06.2022 12:56
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    TC kimlik numarasını cep telefonundan SMS atana 10 bin TL nakit para veriliyor! Banka kartı olanlar...

    Kimlik numaralarına göre 10.000 TL ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar özel bankaların sunmuş bulunduğu fırsatları değerlendirerek bu bankalara müracaat ederek kredi kullanabiliyor. Kimlik numaralarının son durumlarına bağlı olarak ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar müracaatlarını anında gerçekleştirerek nakit gereksinimlerini karşılayabilirler. Bu da süratli ve kolay bir şekilde kredi çekebilmenizi olası kılacaktır.

    takvim.com.tr
    TC kimlik numarasını cep telefonundan SMS atana 10 bin TL nakit para veriliyor!

    Son vakitler içinde bankalar vatandaşların kimlik numaralarına göre prosedür yapıyor. Bu sayede süratli bir şekilde nakit kredi onayı veriliyor. Vadeli şekilde ödeme gerçekleştirmek isteyen nakit gereksinimi tespit edilen şahıslar 36 ay vadeye kadar 10.000 TL'lik nakit kredisi kullanabiliyorlar. Birden çok bankanın yapmış bulunduğu bu kampanyalara göz atabilirsiniz. Size makul olan seçenekleri değerlendirerek bankanızdan anında düşük faiz oranları ile kredinizi kullanabilirsiniz.

    Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar bankanın kredi politikalarına makul oldukları takdirde süratli bir şekilde kredi kullanabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden müracaat yaparak nakit gereksinimlerini karşılayabilirler. Kredi kullanmak isteyip ona aldıkları takdirde nakit gereksinimlerini banka kartları üzerinden karşılayabilirler. Banka nakit paraları kişilerin hesap numaralarına yatıracaktır. Peki, bu avantajlı kredinin müracaat şartları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntıların tamamı!

    Kredi Başvuru Şartları Neler?

    Vatandaşların 10.000 TL ve üstünde kredi kullanabilmeleri amacıyla kredi notunun 1100 ve üstünde olması gerekiyor. Kredi notu 1100 ve üstünde olan şahıslar süratli bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir. Başvurunuzu anında yaparak bankaların yapmış bulunduğu bu kampanyalara katılabilirsiniz. 36 aya varan vadelerle geri ödeme yapabilirsiniz. Böylece bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilirsiniz!

        QNB Finansbank ve DenizBank doğrultusundan Kredi imkânından yararlanmak istiyor iseniz anında SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Nakit kredisi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girip Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını aratarak 5030 a mesaj gönderebilirler.

        Hızlı bir şekilde netice alacaksınız en çok 2 dakika bağlamında netice ise banka doğrultusundan bildirilecektir. Ziraat Bankası üstünden nakit ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız da internet bankası şubesi aracılığı ya da bankanın kendi şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Ekonomi TC kimlik numarasını cep telefonundan SMS atana 10 bin TL nakit para veriliyor! Banka kartı olanlar...
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