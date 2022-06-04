TC kimlik numarasını cep telefonundan SMS atana 10 bin TL nakit para veriliyor! Banka kartı olanlar...

Son vakitler içinde bankalar vatandaşların kimlik numaralarına göre prosedür yapıyor. Bu sayede süratli bir şekilde nakit kredi onayı veriliyor. Vadeli şekilde ödeme gerçekleştirmek isteyen nakit gereksinimi tespit edilen şahıslar 36 ay vadeye kadar 10.000 TL'lik nakit kredisi kullanabiliyorlar. Birden çok bankanın yapmış bulunduğu bu kampanyalara göz atabilirsiniz. Size makul olan seçenekleri değerlendirerek bankanızdan anında düşük faiz oranları ile kredinizi kullanabilirsiniz.