2 dakikada 40.000 TL almak ister misiniz? Son dakika banka nakit ödeme kampanyasını duyurdu ve rekor başvuru yapıldı

Kredi Detayları Nelerdir?

40.000 TL tutarı amacıyla borç kapatma kredisi çekecek olan vatandaşlar 36 aylık vade seçenekleri ile kredilerini ödeyebilirler. 3 ay ertelemeli şekilde ödemeler başlatılır. Vakıfbank ve İş Bankası'nın şubeleri ya da mobil bankacılık programı üstünden bu kredinin kullanılması halinde 7 gün 24 saat işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Bankanın resmi sitesi üstünde kredi müracaatını yaptıktan 2 dakika sonra neticesi öğrenebilirsiniz. Kısa vade amacıylade kredi müracaat neticesini öğrenebilmeniz sizin amacıyla büyük bir imtiyaz olacaktır. İş Bankası ve Vakıfbank hesabı tespit edilen vatandaşlar ise bu bankaların uygulamalarını kullanarak banka şubelerine gitmeden Kredi müracaatlarını yapabiliyorlar.