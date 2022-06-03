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    • Ekonomi
    • 03.06.2022 16:12
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    • 03.06.2022 16:12
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    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi geri ödeme tablosu! 100.000, 200.000, 300.000 TL...

    Konut kredisi hesaplama hakkında aramalar hız kazandı. ! 0,89 0,99 konut kredisi için gelişmeler anbean takip ediliyor. Ev almak isteyenler merakla bankalar tarafından son dakika açıklamalar gelip gelmediğini merak ediyor. Başkan Erdoğan konut alacaklara yönelik iki kredi kampanyası yapıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Peki, 0.89 0.99 faizli konut kredisi taksidi ne kadar? İşte konut kredisi hesaplama ekranı!

    takvim.com.tr
    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi geri ödeme tablosu!

    Ev, araba almak isteyenler en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Özellikle ev almak isteyenler 0, 89 ve 0,99 faizli konut kredisinden yararlanmak istiyor. Peki, 2500, 3000, 4250, 5000 TL maaş alanlar 0.89 0.99 faizli konut kredisinden en fazla kaç TL çekebilirler? İşte konu hakkında merak edilenler!

    Konut kredisi hesaplama işlemi ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.' dedi ve detayları duyurmuştu. Paketten yararlanmak için kredi başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutun bulunmaması şartı aranıyor.

    KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden Konut Finansman projesine ilişkin esasların belirlendiği belirtilerek, "Bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır" denildi. Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan paketlerin şartları şöyle:



        İLK EVİM KONUT PAKETİNİN ŞARTLARI:

        * 2 milyon TL değerine kadarki birinci el konutlara verilecek. Konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

        * Kamu bankaları tarafından ilk konut alımına verilecek.

        * Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekecek.

        * Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

        * Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunamayacak.

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        * 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacak.

        * Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

        * Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

        GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ

        *2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak. Konut değeri banka ekspertiz raporuyla tespit edilecek. İlk konut alımını desteklemek amacıyla kamu bankaları verecek.

        * Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikametli çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

        * Başvuru sahibi üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

        * Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmayacak.

        * Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.

        * 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

        * Başvuru sahipleri, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapacaklar.

        * Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek. Döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacak.

        * 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.89 faiz oranı uygulanacak.

        * Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

        * Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.

        NE KADAR ÖDENECEK?

        Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık. 100 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 1359 lira oluyor.

        Kredi tutarı: 100.000 TL
        Aylık taksit: 1.427
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 13,09
        Toplam geri ödeme (TL): 203.400

        Kredi tutarı: 200.000 TL
        Aylık taksit: 2.855
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.89
        Toplam geri ödeme (TL): 342.600 TL

        Kredi tutarı: 300.000 TL
        Aylık taksit: 4.283
        Vade (Ay): 120
        Kredi faizi: 0,99
        Yıllık maliyet: 12.82
        Toplam geri ödeme (TL): 513.960

            Kredi tutarı: 400.000 TL
            Aylık taksit: 5.711
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.78
            Toplam geri ödeme (TL): 685.320

            Kredi tutarı: 500.000 TL
            Aylık taksit: 7.138
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.76
            Toplam geri ödeme (TL): 856.560

            Kredi tutarı: 600.000 TL
            Aylık taksit: 8.566
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.75
            Toplam geri ödeme (TL): 1.027.920

            Kredi tutarı: 700.000 TL
            Aylık taksit: 9.994
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.74
            Toplam geri ödeme (TL): 1.199.280

            Kredi tutarı: 800.000 TL
            Aylık taksit: 11.422
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.73
            Toplam geri ödeme (TL): 1.370.640

            Kredi tutarı: 900.000 TL
            Aylık taksit: 12.850
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.73
            Toplam geri ödeme (TL): 1.542.000

            Kredi tutarı: 1.000.000.000 TL
            Aylık taksit: 14.277
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.72
            Toplam geri ödeme (TL): 1.713.240

            Kredi tutarı: 1.100.000.000 TL
            Aylık taksit: 15.705
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.72
            Toplam geri ödeme (TL): 1.884.600

            Kredi tutarı: 1.200.000.000 TL
            Aylık taksit: 17.133
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.72
            Toplam geri ödeme (TL): 2.055.960

            Kredi tutarı: 1.300.000.000 TL
            Aylık taksit: 18.561
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.227.320

            Kredi tutarı: 1.400.000.000 TL
            Aylık taksit: 19.988
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.398.560

            Kredi tutarı: 1.500.000.000 TL
            Aylık taksit: 21.416
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.569.920

            Kredi tutarı: 1.600.000.000 TL
            Aylık taksit: 22.844
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.741.280

            Kredi tutarı: 1.700.000.000 TL
            Aylık taksit: 24.272
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.71
            Toplam geri ödeme (TL): 2.912.640

            Kredi tutarı: 1.800.000.000 TL
            Aylık taksit: 25.700
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.70
            Toplam geri ödeme (TL): 3.084.000

            Kredi tutarı: 1.900.000.000 TL
            Aylık taksit: 27.127
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.70
            Toplam geri ödeme (TL): 3.255.240

            Kredi tutarı: 2.000.000.000 TL
            Aylık taksit: 28.555
            Vade (Ay): 120
            Kredi faizi: 0,99
            Yıllık maliyet: 12.70
            Toplam geri ödeme (TL): 3.426.600
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            Haberler Ekonomi KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi geri ödeme tablosu! 100.000, 200.000, 300.000 TL...
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