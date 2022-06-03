KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi geri ödeme tablosu! 100.000, 200.000, 300.000 TL...

GENİŞLETİLMİŞ KONUT FİNANSMAN PAKETİ

*2 milyon TL değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak. Konut değeri banka ekspertiz raporuyla tespit edilecek. İlk konut alımını desteklemek amacıyla kamu bankaları verecek.



* Krediye başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikametli çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.



* Başvuru sahibi üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir. Ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.



* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmayacak.



* Bu destekten, 7 Mayıs 2022 öncesi herhangi bir bankada açılmış olan ve krediye başvuru esnasında konut kredisine konu edilen konut değerinin asgari yüzde 50'sini karşılayacak düzeyde döviz tevdiat/katılım ve hurda altından dönüşümlü dahil olmak üzere altın mevduat/katılım hesabı bakiyesi bulunan vatandaşlar yararlanabilecek.



* 7 Mayıs 2022 tarihinden sonra döviz mevduat/katılım ve altın mevduat/katılım hesaplarına yatırılan ilave tutarlar bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.

* Başvuru sahipleri, konut değerinin yüzde 50'lik kısmını altın ve dövizin farklı oranlarda kombinasyonuyla krediyi kullanacakları bankaya DTH/altın hesaplarını aktararak ve TCMB'ye satışını gerçekleştirerek yapacaklar.



* Hangi döviz cinslerine ilişkin hesapların bu paket kapsamına dahil edileceği hususu TCMB tarafından yapılacak düzenlemeyle belirlenecek. Döviz/altının havalesi sırasında oluşabilecek ilave ücretler konusunda yine TCMB çalışma yapacak.



* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde aylık 0.89 faiz oranı uygulanacak.



* Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.



* Vatandaşlar bu paketten yalnızca bir kez yararlanabilecek.