KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 konut kredisi geri ödeme tablosu! 100.000, 200.000, 300.000 TL...

Ev, araba almak isteyenler en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Özellikle ev almak isteyenler 0, 89 ve 0,99 faizli konut kredisinden yararlanmak istiyor. Peki, 2500, 3000, 4250, 5000 TL maaş alanlar 0.89 0.99 faizli konut kredisinden en fazla kaç TL çekebilirler? İşte konu hakkında merak edilenler!
Konut kredisi hesaplama işlemi ile ilgili bilgiler yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, 'Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paket getiriyoruz. İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.' dedi ve detayları duyurmuştu. Paketten yararlanmak için kredi başvuru tarihi itibarıyla, başvuru sahibinin tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutun bulunmaması şartı aranıyor.
KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden Konut Finansman projesine ilişkin esasların belirlendiği belirtilerek, "Bankalar finansman paketlerinin bu çerçevede uygulanmasına yönelik gereken kontrol ve tedbirleri alacaklardır" denildi. Ev sahibi olmak isteyenlere sunulan paketlerin şartları şöyle: