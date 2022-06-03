Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama! Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi?

2022 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Haziran ayının ilk günlerinde kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte tüm detaylar!