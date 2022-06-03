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    • Ekonomi
    • 03.06.2022 08:47
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    • 03.06.2022 08:47
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    Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama! Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi?

    2022 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Haziran ayına girilmesiyle birlikte kirada oturan vatandaşlar, yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Haziran ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konuların başında Haziran ayı kira artış oranı bulunuyor. Bugün açıklanan enflasyon oranlarının ardından kira zammı da belli oldu. Peki, Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte tüm detaylar!

    Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu?

    2022 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Haziran ayının ilk günlerinde kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor. Peki, Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama nasıl yapılır? Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte tüm detaylar!

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Haziran ayı kira artış oranı mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Mayıs ayı enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak.

    MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

    TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mayıs ayı için yüzde %34,46 oldu.

        Örnek konut kirası: 1.000 TL

        Kira artış oranı: %34,46

        Mayıs ayı kira artış tutarı: 344,6 TL

        Mayıs ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.344,6 TL

        MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

        Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.
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        Haberler Ekonomi Haziran ayı kira artış oranı 2022 ne kadar yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE TÜİK Haziran ayı kira artışı hesaplama! Kira fiyatları düşer mi, yükselir mi?
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