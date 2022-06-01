Ve belli oldu! 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak? Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

KAZANÇLARA YANSIYACAK



Ek gösterge maaşlara yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek.

30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek.

Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak.

SIRADA SÖZLEŞMELİ VE EYT VAR



3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor. Bu yıl bitmeden düzenlemenin detayları açıklanabilecek.