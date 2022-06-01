Yüz binlerce sözleşmeli memurun heyecanla beklediği kadro konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memurlar için önemli düzenlemeler geliyor. 3600 ek gösterge ile memurların maaşlarında artış yaşanacak. Sırada sözleşmelilere kadro meselesi var. Peki, Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 1 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? İşte merak edilenler!
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.
İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.
3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.
2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
SAAT 14'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacak.