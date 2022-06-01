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    Bakan Kurum'dan vatandaşa ucuz konut müjdesi geldi! Aidat öder gibi düşük taksitle ev

    Vatandaşa ucuz konut müjdesi geldi. Bakan Kurum, ‘81 ilde vatandaşımızı aidat öder gibi düşük taksitle ev sahibi yapacak projeyi Başkan Erdoğan paylaşacak’ dedi...

    Aidat öder gibi düşük taksitle ev

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düşük gelir sahiplerinin konut edinmesi için yeni başlatılacak projenin müjdesini verdi. TOKİ eliyle yapılacak bu projeyi Başkan Tayyip Erdoğan'ın Ağustos'ta paylaşacağını belirten Kurum, "81 ilde vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu, konut fiyat artışının daha fazla görüldüğü illerde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız aidat öder gibi düşük taksitlerle ev sahibi olabilecek. Bu projeye istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini yaparak, sosyal konut uygulamasında olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelerimize sahip olmalarının önünü açmış olacağız. 81 ilde bu uygulamayı yapacağız" dedi.



    MALİYETLERDE % 60 DESTEK
    Kurum, hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde de 2 aydır çalıştıklarını belirterek, "Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için satışa çıkaracağız. Bu alanları vatandaşlarımızın planlarını, altyapılarını hazırlayarak uygun bedellerde almasını temin etmiş olacağız. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız" diye konuştu. NOTER HUZURUNDA KURA
    Kurum, ihtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi yapacaklarını kaydederek, "Şartlara uyan vatandaşlarımız başvuracak. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecek ve buralara ev yapabilecek" ifadesini kullandı.



    EV İLANLARI MALİYE'YE BİLDİRİLECEK
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiralık ve satılık evlerde fahiş fiyatların belini kıracak elektronik kontrolün ilk adımını attı. Ev ilanlarının fiyat bilgilerinden platformlar sorumlu olacak. İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığı'na aylık bildirilecek. Söz konusu bilgiler arasında ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile İdare tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak.



        ARABULUCU FORMÜLÜ FORMÜLÜ
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.



        FAHİŞ ARTIŞA CEZA
        Bakan Kurum, konutlarda fahiş kira artışlarıyla ilgili tespitleri olduğunu söyledi. Kurum, "Vatandaşın açıklanan TÜFE'ye endeksli zam oranı üzerinde zam yaptığı tespitleri var. Bu tespitlerde kanun çerçevesinde gerekli takibi, izlemeyi ve müeyyideyi uygulayacağız" dedi.

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        Haberler Ekonomi Bakan Kurum'dan vatandaşa ucuz konut müjdesi geldi! Aidat öder gibi düşük taksitle ev
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