3600 ek göstergede son dakika haberi: Maaşlara en az 800 TL, ikramiyeye 50 bin TL zam! EYT yasası ise...

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin bütün memurları kapsamasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını çoğaltmak amacıyla lüzumlu bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve başka meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Hem hükümet hem de 11 hizmet sendikası ek göstergeye dair değişik çalışmalar yaptı. Yeni sistemle görevin önemi, mesuliyet düzeyi, kadro unvanı öneme alınarak bütüncül bir yaklaşım meydana konulacak. Kamu çalışanlarının ek göstergelerinde 500-800 puan artış sağlanacak.
3600 EK GÖSTERGE HERKESE VERİLECEK!
Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşirelerden meydana gelen 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler tekrardan düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler katagorisi da çalışma kapsamında alıyor.
Ek gösterge çalışması ile 4 meslek dışında kalan başka unvanların ek gösterge rakamlarının 500-800 arası artırılması bekleniyor.
Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi birtakım unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı öneme alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.
Ek gösterge maaşlara yansıyacak fakat en büyük tesiri emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek.
30 sene hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.
Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek.