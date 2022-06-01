3600 ek göstergede son dakika haberi: Maaşlara en az 800 TL, ikramiyeye 50 bin TL zam! EYT yasası ise...

3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin bütün memurları kapsamasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını çoğaltmak amacıyla lüzumlu bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve başka meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Hem hükümet hem de 11 hizmet sendikası ek göstergeye dair değişik çalışmalar yaptı. Yeni sistemle görevin önemi, mesuliyet düzeyi, kadro unvanı öneme alınarak bütüncül bir yaklaşım meydana konulacak. Kamu çalışanlarının ek göstergelerinde 500-800 puan artış sağlanacak.