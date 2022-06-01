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    • Ekonomi
    • 01.06.2022 12:28
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    • 01.06.2022 13:00
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    3600 ek göstergede son dakika haberi: Maaşlara en az 800 TL, ikramiyeye 50 bin TL zam! EYT yasası ise...

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi. 3600 ek göstergenin yaşama geçmesi ile milyonlarca memur ve emeklinin maaş, aylık ve ikramiyeleri artıracak. Ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma seviyesi artışıyla brüt aylıkta ortalama aylıklar oldukça zamlanacak.

    takvim.com.tr
    Maaşlara en az 800 TL, ikramiyeye 50 bin TL zam! EYT yasası ise...

    3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin bütün memurları kapsamasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını çoğaltmak amacıyla lüzumlu bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve başka meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Hem hükümet hem de 11 hizmet sendikası ek göstergeye dair değişik çalışmalar yaptı. Yeni sistemle görevin önemi, mesuliyet düzeyi, kadro unvanı öneme alınarak bütüncül bir yaklaşım meydana konulacak. Kamu çalışanlarının ek göstergelerinde 500-800 puan artış sağlanacak.

    3600 EK GÖSTERGE HERKESE VERİLECEK!

    Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşirelerden meydana gelen 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler tekrardan düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler katagorisi da çalışma kapsamında alıyor.

    Ek gösterge çalışması ile 4 meslek dışında kalan başka unvanların ek gösterge rakamlarının 500-800 arası artırılması bekleniyor.

    Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi birtakım unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı öneme alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

    Ek gösterge maaşlara yansıyacak fakat en büyük tesiri emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek.

    30 sene hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

    Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek.

        Söz hususu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış meydana çıkacak.

        Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak.

        YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

        Hem hükümet hem de 11 hizmet sendikası ek göstergeye dair değişik çalışmalar yaptı. Yeni sistemle görevin önemi, mesuliyet düzeyi, kadro unvanı öneme alınarak bütüncül bir yaklaşım meydana konulacak. Kamu çalışanlarının ek göstergelerinde 500-800 puan artış sağlanacak.

        Genel müdür yardımcısı, genel sekreter yardımcısı, daire başkanları gibi detaylı unvanlar üst gruplara yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesinin emekliliğe yansıtma oranları netleştirilecek.


        EYT YASASI SON DAKİKA

        3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile alakalı düzenlemelere gelecek.
        Kamudaki sözleşmeli personele dair çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor. Bu sene bitmeden düzenlemenin detayları açıklanabilecek.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek göstergede son dakika haberi: Maaşlara en az 800 TL, ikramiyeye 50 bin TL zam! EYT yasası ise...
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