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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 15:43
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    • 31.05.2022 15:46
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    Ve belli oldu! ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL ödeniyor!

    Henüz promosyon ücreti almamış vatandaşlar fırsat yakalayacaklar. Emekli parasını bir banka doğrultusundan alma sözü veren emekli vatandaşlara banka doğrultusundan promosyon ödemeleri yapılacak. Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla SGK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.

    takvim.com.tr
    ATM’den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri süreçleri ve koşulları ile ilgili herkes çeşitli bilgi arayışında. Emekliler lüzumlu koşulları sağladığında binlerce liralık promosyon ödemelerini alabilecek. Ülkemiz içinde emekliliği kazanmış olan pek çok vatandaş bankaların promosyon ödemesi hakkına sahip!

    Emekli Vatandaşlara Ödeme Var!

    Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla SGK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.

    Yeni sene ile birlikte içeriğinde tespit edilen emeklilere bankalar doğrultusundan yapılacak olan promosyon ödemelerinin miktarları merak hususu oldu. Şekerbank'ın kazandıran emekli paketine göre emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2000 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılacak. 2000 TL promosyon ödemesi almak amacıyla emekli maaşına 3 senelik taahhüt uygulanacak.

        Yapı Kredi, Denizbank, Akbank ve Finansbank Promosyon Ödemeleri

        Yapı Kredi Bankası bünyesine dahil olan emekli vatandaşlar 1500 liraya kadar promosyon ödemesi ne sahip olabilecek. Yapı Kredi içeriğinde tespit edilen milyonlarca emekli ürün ve hizmetlerden yararlanabilecek. Emekli maaşını Yapı kredi'ye taşıyan şahıslar 2500 TL üstünde maaş alıyorlarsa 1500 TL ile 2500 TL arasında promosyon alacak.

        1250 TL ile 1500 TL arasında maaş alan emekliler 1000 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi alabilecek. Yapı Kredi içeriğinde maaş alan emekliler EFT ve havale yapar iken ücret ödememe üstünlüğü da elde ediyor. Banka şubesine gitmeden maaşınızı bireysel internet şubesi aracılığı ile yapabilmeniz de mümkün.

        Maaşını DenizBank'a taşıyan emekliler ise 675 TL, 850 TL, 1000 TL promosyon ücreti alıyor. Akbank ise emeklilere 850 TL, 1050 TL, 1250 TL promosyon ödemesi yapıyor. Fibabanka promosyon ödemeleri kapsamında 500 TL, 1000 TL, 1200 TL ödeme yapıyor. Halkbank 500 TL, 625 TL, 750 TL. QNB Finansbank 850 TL, 1100 TL, 1300 TL promosyon ödemesi yapıyor.
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        Haberler Ekonomi Ve belli oldu! ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL ödeniyor!
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