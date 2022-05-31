Ve belli oldu! ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL ödeniyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri süreçleri ve koşulları ile ilgili herkes çeşitli bilgi arayışında. Emekliler lüzumlu koşulları sağladığında binlerce liralık promosyon ödemelerini alabilecek. Ülkemiz içinde emekliliği kazanmış olan pek çok vatandaş bankaların promosyon ödemesi hakkına sahip!
Emekli Vatandaşlara Ödeme Var!
Emekli vatandaşlar bankalara müracaat yapmaları durumunda promosyon ödemeleri ile ilgili çeşitli bilgi sahibi olabilirler. Promosyon ödemesinden yararlanabilmek amacıyla SGK emeklisi, BAĞ-KUR emeklisi ya da emekli sandığı emeklisi olmanız yeterli.
Yeni sene ile birlikte içeriğinde tespit edilen emeklilere bankalar doğrultusundan yapılacak olan promosyon ödemelerinin miktarları merak hususu oldu. Şekerbank'ın kazandıran emekli paketine göre emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlara 2000 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılacak. 2000 TL promosyon ödemesi almak amacıyla emekli maaşına 3 senelik taahhüt uygulanacak.