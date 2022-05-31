Ve belli oldu! ATM'den hemen çekebilirsiniz! Milyonlara 750, 1500 ve 2.000 TL ödeniyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemeleri süreçleri ve koşulları ile ilgili herkes çeşitli bilgi arayışında. Emekliler lüzumlu koşulları sağladığında binlerce liralık promosyon ödemelerini alabilecek. Ülkemiz içinde emekliliği kazanmış olan pek çok vatandaş bankaların promosyon ödemesi hakkına sahip!