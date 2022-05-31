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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 08:01
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    • 31.05.2022 08:01
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    Haziran ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu?

    Haziran ayı kira artış oranı hakkında aramalar Mayıs ayı sonuna doğru araştırılmaya başlandı. Kirada oturan vatandaşar ve ev sahibi olanlar Haziran ayında yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Peki, Haziran ayı kira arış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu? İşte kira zammı hesaplama ekranı 2022!

    takvim.com.tr
    Haziran ayı kira arış oranı 2022 açıklandı mı?

    Haziran ayı kira artış oranı hakkında aramalar Mayıs ayı sonuna doğru araştırılmaya başlandı. Kirada oturan vatandaşar ve ev sahibi olanlar Haziran ayında yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Peki, Haziran ayı kira arış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu? İşte kira zammı hesaplama ekranı 2022!

    HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

    Henüz Haziran ayı kira artış oranı belli olmadı. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira zammı da ortaya çıkacak.

    Mayıs enflasyon beklentisi ve tahmini şekillenmeye başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok ödemede belirleyici olarak Mayıs enflasyon oranı (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında açıklanıyor.

    MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

    Buna göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.

        KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 34,46 ZAM YAPILABİLECEK

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 34,46 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 34,46 oranında zam yapabilecek.

        Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

        2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da açıklanacak.

        NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

        TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

        YILIN İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

            MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ

            Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor. Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' henüz yayımlanmadı. Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.

            Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; ise aylık bazda Mayıs enflasyon tahmini yüzde 2,86 oldu. Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandığında bu rakamlar revize edilecek.
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            Haberler Ekonomi Haziran ayı kira artış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu?
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