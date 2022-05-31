PTT’den hemen alınan destek ödemesi için yeni gelişme! Bunu kaçıran bir daha alamayacak!

Eşi vefat etmiş olan vatandaşlar, engelli aylığı alan vatandaşlar, 65 ve üstünde tespit edilen VATANDAŞLAR, öksüz ve yetim olan vatandaşlar, engelli yakın aylığı alan vatandaşlar ve şehit yakını olan vatandaşlar elektrik faturası yardım desteği alabilecek kişiler olmaktadır.

Hiçbir şekilde ödenmiş olan faturalar amacıyla daha sonra geri ödeme yapmanız söz hususu değil. Tamamen devlet destekli hizmet yardımıyla parasal sıkıntınız giderilme hedefi söz hususu.