Evde bakım maaşı yatan iller listesi Haziran! Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası yattı mı? Haziran ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler!
Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
2022 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?
Güncel evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş olan şartlar, şöyle sıralanmıştır:
• En az %50 engelli olmak (Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin almış oldukları Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin bulunması gereklidir.)
• Hanedeki kişi sayısına bakılmak sureti ile kişi başına düşen aylık gelirin asgari tutarın üçte ikisinden az olması
• 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alması
• 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin sağlık raporunda 'tam bağımlı' ifadesinin yer alması