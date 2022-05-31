Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Evde bakım maaşı alabilecek olan kişiler, şöyle belirlenmiştir:

• Bakıma muhtaç engellinin eşi

• Bakıma muhtaç engellinin çocukları ile çocuklarının eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin anne ve babası

• Bakıma muhtaç engellinin torunları ile torunlarının eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin eşinin anne ve babası

• Bakıma muhtaç engellinin eşinin kardeşleri

• Bakıma muhtaç engellinin eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları

• Bakıma muhtaç engellinin amcaları ve amcalarının eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin amca çocukları ile bunların eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin halaları ile halalarının eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin hala çocukları ile bunların eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin dayıları ve dayılarının eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin dayı çocukları ile bunların eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin teyzeleri ve teyzelerinin eşleri

• Bakıma muhtaç engellinin teyze çocukları ile eşleri

Engelli ve bakıma muhtaç olan kişilerin kan bağı olan kişilerin bakım maaşı alabilmeleri için resmi olarak ilgili kişiye baktıklarını kanıtlamaları gereklidir. Başvuru yapılmasının ardından eğer kan bağı olan ve uzaktan akraba olan kişilerin engelli kişiye baktıklarına dair yapılacak olan inceleme ile bu duruma karar verilir. İnceleme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları tarafından şahsi olarak yürütülür. Eğer yapılan inceleme esnasında uzaktan kan bağı bulunan akrabaları engelli kişilerin bakımlarını düzgün bir biçimde üstlenmemişse, kişilere maaş verilmez.