Milyonlarca kişi gündemde 3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Taslakta hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen meslekleri dışındaki unvanların ek göstergelerinin de 600-800 puan arasında artması beklendiği yer alıyor. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge taslağı son durum nedir? Ek gösterge maaş hesaplama 2022!
EK GÖSTERGE ARTIŞI NE KADAR OLACAK?
Bakanlık, metni Memur-Sen'in 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler ve buna bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturulmasını içeren talebiyle birlikte sivil örgütlerin de görüşlerini alarak şekillendirdi.
Taslakta hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen meslekleri dışındaki unvanların ek göstergelerinin de 600-800 puan arasında artması bekleniyor. Milyonların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların yanı sıra emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak. Düzenlemenin ardından sözleşmeli personel ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu masaya gelecek.
ARA KADEME TEKLİFİ
Memur-Sen, bakanlığa sunduğu çalışmada 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi istenirken, bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600 ila 4200, 4200 ila 4400 ve 4400 ile 4800 olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörülüyor.
Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.