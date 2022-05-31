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    • Ekonomi
    • 31.05.2022 12:54
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    • 31.05.2022 13:55
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    1 Haziran akaryakıt zammı: Benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    Araç sahipleri gün gün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili gelişmeleri takip ederek güncel fiyat listesini araştırıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece itibariyle benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam beklendiği ileri sürüldü. Bu kapsamda '1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, 31 Mayıs benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    31 Mayıs benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi?

    Benzine, mazota (motorin) zam gelip gelmediği merak ediliyor. Milyonlarca sürücü benzin ve motorinin litre fiyatının ne kadar, kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki, 31 Mayıs benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    31 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

    Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 31 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;

    Benzin ve motorinde yeni fiyat artışları yaşandı. Buna göre brent petroldeki dalgalanma zam olarak geri döndü. Benzinin litre fiyatına 0.70; mazot fiyatlarına 0.97 TL artış yapıldı.

    MAZOT VE BENZİN FİYATI ANKARA 31 MAYIS

    Ankara'da benzin litre fiyatı 24,42 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23,54 TL

    MAZOT VE BENZİN FİYATI İZMİR 31 MAYIS

    İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23,56 TL

        MAZOT VE BENZİN FİYATI İSTANBUL 31 MAYIS

        İstanbul'da benzin litre fiyatı 24,32 TL

        İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,45 TL

        31 MAYIS BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

        Bir süredir 107-109 dolar seviyesinde ilerleyen brent petrol varil fiyatı yükselişe geçti. Rusya Ukrayna geriliminin bitmemesi fiyatlardaki yükselişi tetikliyor. Bu noktada son olarak brent petrol fiyatı 114 dolar olarak kaydedildi.

        Yaşanan gerilim ve diplomatik görüşmelerin yanı sıra ABD seyahat sezonunun açılması artan talebi beraberinde getirdi. Buna göre 31 Mayıs (bugün) itibarıyla başlayan ve Eylül ayına kadar devam edecek seyahat sezonu fiyatlarda tehlike arz ediyor.
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        Haberler Ekonomi 1 Haziran akaryakıt zammı: Benzine 1 lira 10 kuruş, mazota 1 lira 14 kuruş zam geldi mi? 1 LT Benzin ve motorin kaç para oldu? İl il güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
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