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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 09:14
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    • 30.05.2022 09:14
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    Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç TL oldu 2022? 1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? Trafik sigortasında primler kaç TL oldu?

    Trafik sigortası hakkında aramalar hız kazandı. Haziran ayında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Yeni düzenleme iki etaplı olacak. Birinci etabı, 1 Haziran’dan itibaren fiyatlar, ikincisi de 1 Temmuz’dan itibaren trafik sigortasının teminatları artıyor. Trafik sigortasında uygulanacak tavan primini; illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu belirleyip, yayınlıyor. Peki, Trafik sigortasına kaç TL zam geldi? 1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? Trafik sigortasında primler kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç TL oldu 2022?

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Haziran'dan itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Peki, Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç TL oldu 2022? 1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? Trafik sigortasında primler kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Haziran'dan itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

    Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

    Trafik sigortası priminde aracın yakın cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye yükseltilecek.

    Hürriyet yazarı Noyan Doğan tarfik sigortası düzenlemesi ile ilgili köşesinde şunları yazdı;

    Trafik sigortasında, 17 Mayıs'ta, yeni bir düzenleme yapıldı ve uygulama 1 Haziran'dan itibaren başlıyor. Aslında yeni düzenleme iki etaplı; birinci etabı, 1 Haziran'dan itibaren fiyatlar, ikincisi de 1 Temmuz'dan itibaren trafik sigortasının teminatları artıyor. Konuyu biraz açayım ama öncesinde bir hatırlatma yapayım. Trafik sigortasında uygulanacak tavan primini; illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de belirlenen bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle satabiliyor.



        EN DÜŞÜK 1.485 LİRA

        Yeni düzenleme kapsamında da 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere trafik sigortasında primler yüzde 25 artıyor. Yeni fiyatlara göre, otomobiller için en yüksek primi 7.529 lira ile İstanbul'daki sürücüler öderken, en düşük primi ise yine otomobiller için 1.485 lira ile Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta'daki sürücüler ödeyecek. En yüksek primle kastım, 1. kademe denilen hasarlı sürücülerin ödeyeceği prim; en düşük primle kastım da 7. kademe denilen hasarsız sürücünün ödeyeceği prim.

        Örneği, İstanbul'da, ilk kez trafiğe çıkacak olanlar, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortasına 3 bin 12 lira, hasarlı sürücüler 7.529 lira, hasarsız sürücüler ise 1.656 lira ödeyecek. Bir örnek daha vereyim. Ankara'da; ilk kez trafiğe çıkacak olanlar 2.926 lira, hasarlı sürücüler 7.316, hasarsız sürücüler ise 1.610 lira ödeyecek.



        TEMİNAT YÜZDE 100 ARTTI

        1 Temmuz tarihinden itibaren de trafik sigortasının teminatları yüzde 100 artıyor. Şunu da belirteyim, bugüne kadar teminat artışları SEDDK tarafından sene başlarında yapılırdı. Nitekim, 2022'nin başında da trafik sigortası teminatları artırılmıştı. Ekonomideki gelişmeler nedeniyle ilk defa sene ortasında teminat limitlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Bugün için trafik sigortasında araç başında maddi teminat limiti 50 bin lira; sakatlık, vefat, sağlık teminatı ise 500 bin lira. 1 Temmuz'dan itibaren teminatlar iki katına çıkartılarak, maddi teminat limiti 100 bin lira; sakatlık, vefat, sağlık teminatı ise 1 milyon lira olarak uygulanacak.



        Bu açıdan değerlendirilecek olursa, trafik sigortasında yüzde 25'lik bir fiyat artışı oldu ama asıl teminatlarda ciddi artışa gidildi. Teminatlar yüzde 100 artırılırken, prim artışı yüzde 25 ile kısıtlı tutuldu. Daha açık ve basit haliyle şöyle anlatayım. İstanbul trafiğinde araç kullanıyorsunuz, ilk kez trafiğe çıkıyorsunuz ve trafik sigortası için de 3 bin lira ödediniz.

        Kaza yaptınız, karşı taraftaki araca zarar verdiniz. Malum bugün en düşük araç bedeli 250 bin liralardan başlıyor. Araçtaki maddi zarar ise 80 bin lira. 3 bin lira ödediğiniz trafik sigortası 80 bin lirayı zarar verdiğiniz araç sürücüsüne ödüyor. Veya da trafikte kazaya karıştınız ve birinin ölümüne neden oldunuz. 3 bin lira ödeyip, trafik poliçesi yaptırdığınız sigorta şirketi gerekli hesaplamaları yaptı ve misal, vefat edenlerin yakınlarına 300 bin lira tazminat ödedi. Trafik sigortası olmasaydı bu rakamları cepten ödemek durumunda kalacaktınız. Diyeceğim o ki, trafik sigortası için ödenen bedelin yüksek olup olmadığını; maddi ya da ölümlü, yaralanmalı kazaya karışan taraflara sorun diyorum.
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        Haberler Ekonomi Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç TL oldu 2022? 1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? Trafik sigortasında primler kaç TL oldu?
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