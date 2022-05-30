Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Haziran'dan itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak. Peki, Zorunlu trafik sigortası fiyatları kaç TL oldu 2022? 1 Haziran Trafik sigortası uygulaması kapsamı nedir? Trafik sigortasında primler kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Haziran'dan itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.
Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.
Trafik sigortası priminde aracın yakın cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye yükseltilecek.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan tarfik sigortası düzenlemesi ile ilgili köşesinde şunları yazdı;
Trafik sigortasında, 17 Mayıs'ta, yeni bir düzenleme yapıldı ve uygulama 1 Haziran'dan itibaren başlıyor. Aslında yeni düzenleme iki etaplı; birinci etabı, 1 Haziran'dan itibaren fiyatlar, ikincisi de 1 Temmuz'dan itibaren trafik sigortasının teminatları artıyor. Konuyu biraz açayım ama öncesinde bir hatırlatma yapayım. Trafik sigortasında uygulanacak tavan primini; illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yani kamu belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de belirlenen bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle satabiliyor.