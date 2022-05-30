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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 09:55
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    • 30.05.2022 09:55
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    TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi? Ev alacaklara müjde! 240 ay vadeli 100 bin sosyal konut...

    Ev fiyatları arttıkça kişilerin ev sahibi olma hayali de bu orantı da düşmektedir. Bununla alakalı olarak harekete geçen TOKİ her vatandaşın ev sahibi olması amacıyla yenilikler yapmaya başladı. Her sene belirli indirimler yapan kurum bu sene rekor bir karar almıştır. En düşük faizle ev alabilmenin yolları haberin devamında! İşte ayrıntılar!

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi? Ev alacaklara müjde!

    TOKİ Ziraat Bankasıyla yeni bir anlaşmaya giderek ev alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla yeni bir fırsat sunmuştur. Buna göre 0,49 faizle ev alabilmek mümkün olabilir. Her sene faizlerin düşürülmesiyle bu sene gözler yine TOKİ'ye çevrildi. Yeni kararlarla 0,49 faiz daha da düşebilecek mi, merak konusu. Bu fırsattan yararlanabilmek amacıyla kişilerin birtakım şartları taşıyor olması gerekir.

    TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi?

    2020 yılında düzenlenen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında o dönemde tarihin en düşük konut kredisi faiz seviyesi ile kredi desteği verileceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın sonrasında TOKİ'den ev alacaklara 240 ay vadeli yüzde 0.49 faiz seviyesi ile Ziraat Bankası konut kredisi kullandırmıştı. Bu yılda kamu bankaları üzerinden kredi desteği verilmesi beklenirken seviyesin değişip değişmeyeceği konusu ile ilgili ise şimdilik bir açıklama gelmedi.

    TOKİ evleri her bütçeye uygun evler inşa etmesiyle bilinmektedir. Bu evler 2+1 ve 3+1 olarak ayrılmaktadır. Her biri için istenen ön ödeme miktarı da farklılık gösterir. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ön ödeme için gerekli olan nakitleri yoksa Ziraat Bankası bu konuda destek sağlamaktadır. Başvurularını gerçekleştiren kişilere anında ihtiyaç kredisi vererek ön ödeme işlemlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır.

        Yeni Ev Alacaklara Müjde!

        Son senesinin ekonomik zorluklarından etkilenen kiracılar ev sahibi olabilmenin yollarını aramaktadır. TOKİ 100.000 üzerindeki vatandaşı ev sahibi yapabilmek amacıyla her sene yeni konutlar inşa ediyor. İnşa ettiği konutları her bütçeden vatandaşın alabileceği imkanlarla sahibine ulaştırıyor. Böylece tam da hayallerinizdeki gibi bir ev alma fırsatını elde etmeniz olası duruma gelecektir.

        Bakan Murat Kurum Açıklamıştı

        Bakan Murat Kurum yapmış bulunduğu konuşmasında son dönemde konut fiyatlarında ve ev kiralarında yaşanan artışlara da değinerek "Üretim eskiye nazaran dünya genelinde az bulunduğu amacıyla bu tür bir hal var. Konut ham maddelerindeki artış etkili oldu" diyerek fırsatçılık yapan bireylerin de olma ihtimalini fakat bunun genele maledilmemesi gerekliliğini söyleyerek devlet olarak TOKİ üzerinden konut fiyatlarını düşürecek yeni bir müdahaleye hazırlandıklarını söyledi.
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        Haberler Ekonomi TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi verecek mi? Ev alacaklara müjde! 240 ay vadeli 100 bin sosyal konut...
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