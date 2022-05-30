SGK, PTT, VGM, İŞKUR ve SYDV'de 15.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı anında alabilirsiniz! E-devlet'ten hemen kontrol etmenizde fayda var

Devletin vatandaşlarına yapmış bulunduğu desteklerin arkası gelmiyor. Yapılan yardımlar sonucunda pek çok vatandaş rahat soluk alıyor. Çoğu para sahipleri bu paraları almayı unuttukları amacıyla paralar bekletiliyor.
Hnagi Yardım Ödemeleri SGK'da Unutuluyor
Devletin vatandaşlarına tanımış bulunduğu bu yardım ödemeleri kapsamında; Yeni doğum yapmış vatandaşlar amacıyla, yaşlı, hasta, kadın, erkek, aile bir gül muhtaç vatandaşlara pek çok alanda yardım yapılıyor. Ödemeler alınmadığı takdirde ne yazık ki hesaplarda kalıyor. Her sene binlerce vatandaş yardımlardan bir haber bulunduğu amacıyla hesapta ödemeler kalıyor.