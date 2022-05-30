SGK, PTT, VGM, İŞKUR ve SYDV'de 15.000 TL'ye kadar birikmiş paranızı anında alabilirsiniz! E-devlet'ten hemen kontrol etmenizde fayda var

O Bakanlık Tarafından Yapılan Yardımlar

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı doğrultusundan yapılmış olan muhtaç vatandaşa destek yardımları vatandaşlara İŞKUR üzerinden ya da SGK üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak binlerce bireyin bu ödemeden haberi olmadığı amacıyla yatırılan paralar hesaplarda kalıyor. E-devlet üzerinden adınıza rastgele bir ödeme olup olmadığını denetim ederek paranızı çekebilirsiniz.