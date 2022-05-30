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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 10:50
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    • 30.05.2022 10:50
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    PTT'den anında alıyorsunuz! Çalışan çalışmayan ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 825 ve 1798 TL para yardımı! Hemen kontrol edin...

    825 ve 1798 TL para yardımı! Hemen kontrol edin... Başvuruya lüzum bile kalmadan anında hesaplara yatıyor. Sosyal devlet yapısı gereğince devlet kurumlarından vatandaşlara parasal destek sağlanıyor. Bu destekler PTT, bankalar ve devlet kurumları vasıtasıyla veriliyor. Verilecek para yardımı vatandaşın statüsüne göre farklılık gösteriyor. 13 milyondan çok bireyi etkileyecek bayram ikramiyesi sayesinde alakalı bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    Çalışan çalışmayan ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 825 ve 1798 TL para yardımı!

    Gerekli koşulları gerçekleştiren ev hanımlarına, esnaflara, emekli ve işsizlere toplamda yüzlerce lira para yardımı yapılacak. Koşulların sağlandığında para yardımı PTT şubelerinden yapılacak. Yaşlılık aylığı kapsamında bağlanan para yardımına sahip olabilmek amacıyla ikamet adresinizin bağlı bulunmuş bulunduğu kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaatta bulunmanız gerekiyor.

    Yaşlılık aylığı alan vatandaşlar bağlamında sevindirici haber geldi. 763,67 TL olan 65 yaş aylığı 828 TL'ye çıktı. Engelli vatandaşlar da devletin aylık para yardımından yararlanabilecek.%40 ile 69 arasında engeli olan vatandaşlar aylık 662 TL ödemenin sahibi olacaklar.%70 ve üstünde engeli olan bireylerin aylık maaşları 922 TL'ye yükselmiş durumda. 65 yaş aylığı ve engelli maaşı aylıkları PTT şubeleri doğrultusundan vatandaşlara ödenecektir.

    Yardım Kapsamı Belli Oldu

    Evde bakıma muhtaç olan engellilerin ve yaşılıların yakınlarına ödenen maaşlar da yeni senenin girmesi ile yükselişe geçti. Engelli ve yaşlı yakınlarına ödenen aylık 1657 TL tutarındaki ücret bu sene 1798 TL'ye yükseltildi. Her sene derli toplu şekilde çoğalan bu ödemelerin hepsi PTT şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Maaşları alırken Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızın kesinlikle yanınızda olması gerekiyor.

        Bu maaşların hepsini almak amacıyla bağlı olduğunuz ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bireysel olarak müracaatta bulunmalısınız. Müracaat formunu doğru ve kusursuz şekilde doldurmanız gerekir. Yapılan muhtaçlık değerlendirmesinin ardından maaş alabilmeniz amacıyla çalışma başlatılıyor.

        65 Yaş Aylık Alanlar da Yararlanacak!

        65 yaş aylıklarından yararlanabilmek hedefi ile belirlenmiş olan birtakım şartlar bulunuyor. Bu şartlara makul olmayan vatandaşlar parasal halleri yeterli olmasa bile 65 yaş aylıklarından faydalanamıyor. Fakat bu tür özelliğe sahip kişilerin yararlanabilmesi hedefi ile koyulmuş olan diğer sosyal yardımlar bulunuyor.

        Herhangi bir sosyal emniyeti olmayan, 65 yaşını doldurmuş olan, belirlenmiş olan muhtaçlık sınırının altında olan, asgari ücretin 1/3 oranında az bir gelire sahip olan vatandaşlar 65 yaş aile amacıyla müracaatta bulunabiliyorlar. Tabi ki siz de makul koşullara sahipseniz, bu tür yardımlarda yararlanabilirsiniz!
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        Haberler Ekonomi PTT'den anında alıyorsunuz! Çalışan çalışmayan ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 825 ve 1798 TL para yardımı! Hemen kontrol edin...
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