2022 Haziran ayı kira artış oranı, Mayıs ayının son günlerinde milyonlarca kişi tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Haziran ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından ev sahiplerinin kiracılarına yapabileceği zam oranı netlik kazanacak. Peki, Haziran ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Haziran kira zammı kaç TL olacak? TEFE TÜFE Kira artış oranı hesaplama ekranı 2022!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayı kira artış oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte haziran ayı kira artış oranı da belli olacak.
KİRA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Para'da kira artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fahiş kiralarla ilgili yaptığımız çalışmayı Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Konut sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyeceğiz" dedi. Kurum, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve ilgili bakanlıklarımızla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Mevzuat belli, kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedelde konutlarda 20'de 1'ini, ticaret ünitelerinde 15'te 1'ini geçemez. Bundan sonraki süreçte gerek kira artışları, gerek yeni kiralanacak konutların fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı 1 hafta 10 güne tamamlayıp paylaşacağız. Artışlarla ilgili denetimlerimiz devam ediyor." dedi.
KİRA DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER MASADA?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanacağını açıkladı. Düzenleme ile ilgili önemli gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas değerlendirdi.