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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 16:47
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    • 30.05.2022 16:47
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    Europen halka arz ne zaman, hangi bankada? Europen halka arz fiyatı ne kadar? Eşit mi, oransal mı? Borsada işlem göreceği tarih...

    Europen halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Europen halka arz, tüm yatırımcıların talep tutarlarına göre, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Peki Europen halka arz ne zaman? Europen halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Europen halka arz ne zaman, hangi bankada?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Europen'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Europen halka arz ne zaman? Europen halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    EUROPEN HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

    Europen halka arz tarihi 2 – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    EUROPEN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

    Halka arz fiyatı 16,25 TL olarak belirlendi.

    EUROPEN HALKA ARZ EŞİTSEL Mİ ORANSAL MI?

    Europen halka arz, tüm yatırımcıların talep tutarlarına göre, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

        EUROPEN HALKA ARZ SATIŞA SUNULACAK PAY MİKTARI NE KADAR?

        Satışa sunulacak pay miktarı 33.780,00 TL olarak belirlendi.



        EUROPEN HALKA ARZ HANGİ BANKALAR KABUL EDİYOR?

        EUREN kodu ile Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisine sahip olan tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden yatırım talebi iletilebilir.
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        Haberler Ekonomi Europen halka arz ne zaman, hangi bankada? Europen halka arz fiyatı ne kadar? Eşit mi, oransal mı? Borsada işlem göreceği tarih...
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