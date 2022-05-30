Europen halka arz ne zaman, hangi bankada? Europen halka arz fiyatı ne kadar? Eşit mi, oransal mı? Borsada işlem göreceği tarih...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Europen'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Europen halka arz ne zaman? Europen halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!