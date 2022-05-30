Europen halka arz ne zaman, hangi bankada? Europen halka arz fiyatı ne kadar? Eşit mi, oransal mı? Borsada işlem göreceği tarih...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Europen'in halka arz edeceğini duyurdu. SPK tarafından onay verilen halka arz başvurularına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki Europen halka arz ne zaman? Europen halka arz hangi banka? Borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse kodu, fiyatı ne kadar? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
EUROPEN HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?
Europen halka arz tarihi 2 – 3 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak.
EUROPEN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Halka arz fiyatı 16,25 TL olarak belirlendi.
EUROPEN HALKA ARZ EŞİTSEL Mİ ORANSAL MI?
Europen halka arz, tüm yatırımcıların talep tutarlarına göre, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.