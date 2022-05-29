TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı 2022? Memur enflasyon farkı belli oldu mu? TÜİK her ayın ilk günlerinde enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Haziran ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Mayıs ayının enflasyon rakamları paylaşılacak. Mayıs enflasyon tahmini 2022! TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.
MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.