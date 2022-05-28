Haziran ayı kira artış oranı hakkında aramalar Mayıs ayı sonuna doğru araştırılmaya başlandı. Kirada oturan vatandaşar ve ev sahibi olanlar Haziran ayında yüzde kaç zam olacağını merak ediyor. Peki, Haziran ayı kira arış oranı 2022 açıklandı mı? TEFE TÜFE oranına göre Haziran ayı kira zammı kaç TL oldu? İşte kira zammı hesaplama ekranı 2022!
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Henüz Haziran ayı kira artış oranı belli olmadı. Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira zammı da ortaya çıkacak.
Mayıs enflasyon beklentisi ve tahmini şekillenmeye başladı. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok ödemede belirleyici olarak Mayıs enflasyon oranı (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başında açıklanıyor.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 artış gerçekleşti.