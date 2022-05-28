O bankalardan 100 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde karşılaşacağınız maliyet tablosu şöyle olacak!

Bazı bankalar tüketici kredisi kullanan müşterilerine özel birtakım dönemlerde birtakım basitlik fırsatı sunuyorlar. Bu sebeple rastgele bir tüketici kredisi müracaatınızı yapacaksanız müracaat sırasında sizin amacıyla olan alternatifleri mutlaka değerlendirmeniz gerek. Çeşitli ödeme periyotlarında olan ya da aylık eşit taksitli olan ödeme planı tercihini yaparak kredi çektiğinizde finansal yönden daha da basitlik edebilmeniz mümkün.
TEB Bank aracılığı ile nakit ihtiyacınızı karşılamak adına 100.000 TL'lik tüketici kredisi çekeceksiniz aylık olarak %1.85 faiz oranları ile çekebilirsiniz. 24 aylık vade alternatifi size sunulacaktır. 24 aylık ödeme planına göre her ay 5.419,79 TL tutarında taksit ödemesinde bulunacaksınız. TEB Bank'ın resmi internet sitesi üzerinden ya da bankanın mobil programı üzerinden 100 bin TL tüketici kredisi müracaatınızı yapabilirsiniz. Hem de size yakın konumda tespit edilen TEB Bank şubelerine giderek de müracaatlarınızı yapabiliyorsunuz.
Akbank'ta İhtiyaç Kredisi Veriyor!
Akbank aracılığı ile 100 bin TL'lik tüketici kredisi müracaatı yaptığınız vakit aylık olarak %2.00 oranında faiz uygulanacak. 24 aylık vade alternatifi sunulacaktır. Aylık olarak 5.529,70 TL'lik taksit ödemeleri gerçekleştireceksiniz.