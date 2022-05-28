🚘BENZİN VE MOTORİN İNDİRİM! 28 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG fiyatları! Akaryakıta indirim gelecek mi? Shell, Opet, BP...

Benzin, motorine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? 28 Mayıs 2022 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? soruları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Bir önceki gün benzin ve motorine zam yapılacağı duyurulmuştu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ildeki milyonlarca kişi güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor.
BENZİN, MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanmalar devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak zam haberi gündeme geldi.
28 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 70 kuruş, Motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı yaşandı.
GÜNCEL 28 MAYIS BENZİN, MOTORİN FİYATLARI
Zammın ardından İstanbul'da 24.31'den satılan benzinin litresi 25.01'e yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13'e çıktı.
İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45'ya yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'dan 24,57'ye çıktı.