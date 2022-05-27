Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden 3. İslami Muhasebe ve Finans Konferansı': Katılım bankacılığına ilgi büyüyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) Ziraat Katılım sponsorluğunda düzenlenen '3. İslami Muhasebe ve Finans Konferansı', 10 ülkeden 79 bilim insanı ile sektörün üst düzey kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payı yüzde 8, öz kaynak açısından payı yüzde 5 ve KOBİ'lere kullandırılan fonlar bakımından yaklaşık yüzde 30 seviyesinde bulunuyor" dedi. Akben, katılım finansın; teknolojiye ayak uyduran yeni ürünler ve projelerle desteklenmesi durumunda sektörden alacağı payı artırabileceğini kaydetti. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Çelik de katılım bankalarının, ekonomik büyümeye çok yönlü katkıda bulunmaya 2021'de devam ettiğini belirterek, "Aktiflerimizin bankacılık sektöründeki payı yüzde 8'e ulaştı. 2025 yılı için sektördeki payımızı yüzde 15'e ulaştırmak ana stratejimizdir" diye konuştu. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise "Tasarruf sahiplerinin birikimleri ile üretimin, ticaretin ve sürdürülebilir ekonominin desteklenmesini esas alan katılım bankacılığına ilgi giderek artmaktadır" ifadesini kullandı.

10 ÜLKEDEN KATILIM

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, İslam dünyasının, faiz hassasiyeti nedeniyle tasarrufların değerlendirilmesi, varlıkların güvence altına alınması veya kaynak ihtiyaçlarının karşılanması noktalarında geleneksel bankacılık ve sigortacılık yöntemlerine, katılım bankacılığı ile varlığa dayalı esasla çalışan sistemlere her geçen gün daha fazla ilgi gösterdiğini kaydetti. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "10 farklı ülkeden 79 bilim insanı ile sektörün en üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kongremizde sunulacak tebliğler, panel tartışmaları literatürdeki büyük bir boşluğu dolduracaktır" diye konuştu.