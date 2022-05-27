Ek göstergede son viraja girildi: Takvim'den memurlara rehber! 5 soruda ek gösterge kazancı

Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak. 30 yıl hizmeti olan öğretmen ve avukatlara 5 bin 627 lira yerine 6 bin 681 lira emekli aylığı ödenecek.