Ek göstergede son viraja girildi: Takvim'den memurlara rehber! 5 soruda ek gösterge kazancı

Ek gösterge için son viraja girildi. Çalışma, ay sonuna kadar osn şekline getirilip kamuoyuna duyurulacak. Peki memurları ve memur emeklilerini neler bekliyor? İşte soruların yanıtları...
■ Çalışmada neler var?
Düzenleme öncelikle polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşireleri kapsayacak. Ancak bu 4 meslekle sınırlı kalmayacak. Taslak çalışmalara göre; genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.
Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500- 750 arası artırılacak. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.