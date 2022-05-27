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    Ek göstergede son viraja girildi: Takvim'den memurlara rehber! 5 soruda ek gösterge kazancı

    Ek gösterge için son viraja girildi. Çalışma, ay sonuna kadar osn şekline getirilip kamuoyuna duyurulacak. Peki memurları ve memur emeklilerini neler bekliyor? İşte soruların yanıtları...

    5 soruda ek gösterge kazancı

    Ek gösterge için son viraja girildi. Çalışma, ay sonuna kadar osn şekline getirilip kamuoyuna duyurulacak. Peki memurları ve memur emeklilerini neler bekliyor? İşte soruların yanıtları...

    Çalışmada neler var?
    Düzenleme öncelikle polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşireleri kapsayacak. Ancak bu 4 meslekle sınırlı kalmayacak. Taslak çalışmalara göre; genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

    Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500- 750 arası artırılacak. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilecek.

        Yeni ek göstergeler kazançlara nasıl yansıyacak?
        Düzenleme ile mevcut kamu çalışanlarının maaşlarında ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-200 lira arası bir artış hesaplanıyor. Ancak ek gösterge en büyük etkiyi emekli maaşlarında ve ikramiyelerinde etkisini gösterecek.

        30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak. Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek. Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

        Emekli olunurken 30 yıllık hizmet karşılığı 197 bin 258 lira yerine 247 bin 408 lira ikramiye alınabilecek. Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak. 30 yıl hizmeti olan öğretmen ve avukatlara 5 bin 627 lira yerine 6 bin 681 lira emekli aylığı ödenecek.

            Düzenlemeden önce emekli olanları da kapsayacak mı?
            Ek gösterge düzenlemesinin sadece mevcut çalışanları, yeni emekli olacakları değil, yasadan önce emekli olanları da kapsaması bekleniyor. Bu düzenlemenin daha önce emekli olanların emekli aylıklarına yansıyacağı ancak emekli ikramiyelerini etkilemeyeceği üzerinde duruluyor.

            Ne zaman yürürlüğe girecek?
            Taslak çalışmalara göre, ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak.

            Süreç nasıl ilerleyecek?
            Ay sonuna kadar düzenlemenin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Ardından Meclis süreci başlayacak. Temmuz'da yasalaşması bekleniyor.
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            Haberler Ekonomi Ek göstergede son viraja girildi: Takvim'den memurlara rehber! 5 soruda ek gösterge kazancı
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